POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici continuano a suggerirci, già dalla prossima settimana, un progressivo miglioramento delle condizioni meteo.

Miglioramento che tuttavia dovrà fronteggiare, in prima istanza, residui temporali pomeridiani molti dei quali potrebbero risultare intensi. In quota, infatti, persisterà dell’aria fresca che andrà ad esaltare i contrasti termici diurni.

Per quanto riguarda i primi di giugno possiamo dirvi che la tendenza sembra orientarsi verso un consolidamento dell’Alta Pressione ma con maggiori incertezze rispetto alle emissioni modellistiche di qualche giorno fa.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo affrontando un fine settimana davvero brutto. Un secondo ciclone mediterraneo sta innescando una fase di maltempo particolarmente severa, maltempo che anche stavolta porterà piogge decisamente abbondanti in varie zone d’Italia.

Domenica idem, poi da lunedì la situazione dovrebbe volgere pian piano verso un graduale miglioramento. Però come detto non mancherà occasione per dei temporali pomeridiani di una certa vivacità, seppur in un contesto di prevalenti schiarite su tutte le regioni.

C’E’ VOGLIA D’ESTATE

Giugno, che vedrà esordire ufficialmente l’Estate meteorologica, porterà con sé il bel tempo. Bel tempo indotto da un’ampia area di Alta Pressione che prenderà il sopravvento su mezza Europa.

Attenzione però, perché a quanto pare persisteranno delle incertezze legate a possibili gocce fredde in scivolamento verso sud. Non possiamo escludere, quindi, che anche sulle nostre regioni possano attivarsi nuove sacche d’instabilità.

IN CONCLUSIONE

Insomma, l’Estate s’intravede senz’altro all’orizzonte ma attenzione, perché anche giugno potrebbe riservare qualche sussulto instabile consistente. Comunque sia la bella stagione è ormai alle porte, questo possiamo affermarlo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.