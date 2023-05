POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con molta attenzione i modelli matematici possiamo dirvi che le novità per il mese di giugno potrebbero essere importanti. Le condizioni meteo climatiche, infatti, pian piano faranno registrare un miglioramento.

Miglioramento indotto da un’ampia struttura di alta pressione che a partire dalla prossima settimana prenderà il sopravvento su gran parte del continente europeo. Inizialmente l’Italia risentirà ancora di una residua circolazione di aria fresca in quota, foriera di temporali piuttosto frequenti durante le ore centrali del giorno.

Dopodiché la situazione dovrebbe volgere verso un più consistente miglioramento e molto probabilmente anche in direzione della prima ondata di caldo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda i prossimi giorni come ben saprete stiamo per affrontare una nuova pesante ondata di maltempo innescata dal transito di un secondo ciclone Mediterraneo. Purtroppo anche in questo caso le precipitazioni risulteranno localmente abbondanti, superiori sicuramente alle medie pluviometriche del periodo.

Molto probabilmente si verrà a creare delle situazioni di criticità idrogeologica, situazioni che abbiamo già vissuto in questo mese di maggio e che potrebbero riproporsi anche in altre zone d’Italia oltre all’Emilia-Romagna.

ESTATE

Poi come detto il tempo tenderà migliorare seppur con una residua instabilità atmosferica che potrebbe dar luogo a temporale ancora di una certa intensità nel corso della prossima settimana.

Tuttavia la presenza di un’ampia alta pressione in Europa dovrebbe garantire un miglioramento ancora più marcato a inizio giugno. La struttura anticiclonica potrebbe poi avvalersi di un caldo supporto subtropicale, significa che molto probabilmente andremo incontro anche alla prima ondata di caldo dell’anno.

IN CONCLUSIONE

Emerge quindi un quadro meteo climatico destinato a confermare l’arrivo dell’estate nel corso della prima settimana di giugno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.