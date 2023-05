POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Non buone notizie perché chi sperava in un miglioramento duraturo e in condizioni meteo climatiche più clementi resterà deluso. Al momento non s’intravede nulla di tutto ciò, anzi. Le proiezioni modellistiche confermano un lungo periodo d’instabilità atmosferica, addirittura potrebbe andare avanti oltre metà mese.

La causa sarà imputabile a un’ampia depressione che prenderà piede sul Mediterraneo centrale, dando luogo appunto a instabilità atmosferica particolarmente vivace. Ci aspettiamo frequenti precipitazioni, sovente a carattere di rovescio o temporale. Purtroppo non escludiamo possano esserci dei nubifragi. Le temperature sono destinate a scendere, nuovamente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il cambiamento interverrà a partire dalle prossime 24 ore, difatti nella serata di domenica la situazione inizierà a peggiorare a partire dal Nord Italia. Si prospettano fenomeni localmente intensi, come detto anche a carattere temporalesco.

La goccia fredda, responsabile appunto di questo primo peggioramento, scivolerà rapidamente verso sud e nelle primissime fasi di settimana condizioni il tempo anche al Centro Sud. Non mancherà occasione per fenomeni localmente intensi.

ANCORA BRUTTO TEMPO

Come detto sarà soltanto un antipasto del peggioramento ben più corposo e duraturo che dovrebbe subentrare nella seconda metà della prossima settimana.

Un peggioramento che trarrà spunto da un’area depressionaria particolarmente vivace, sostenuta da aria piuttosto fresca che pertanto innescherà probabilmente dei contrasti termici notevoli. Significa che si creeranno le condizioni ideali per fenomeni di una certa intensità, quindi occhio nuovamente a temporali a carattere di nubifragio e alle grandinate.

Situazione che a quanto pare potrebbe tenerci compagnia almeno sino a metà mese, dopodiché vedremo se ci saranno novità.

IN CONCLUSIONE

Novità che al momento non s’intravedono, novità che comunque potrebbero subentrare anche perché pian piano ci stiamo avvicinando all’esordio della bella stagione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.