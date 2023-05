POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici sembrano confermare un cambiamento delle condizioni meteo climatiche nel corso della prima decade di giugno. Lo si potrebbe definire, ovviamente se confermato, un vero e proprio stravolgimento in quanto tornerebbe a farci visita l’anticiclone africano.

Se così fosse si tratterebbe molto probabilmente della prima vera ondata di caldo dell’estate. Ricordiamoci infatti che con il 1 giugno esordirà ufficialmente la bella stagione dal punto di vista meteorologico.

Attenzione però, perché potrebbe trattarsi di una fiammata temporanea infatti diversi centri di calcolo internazionali ci dicono che le insidie fresche settentrionali potrebbero comunque ripresentarsi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ci siamo lasciati alle spalle il ciclone Mediterraneo, responsabile di violento maltempo in varie zone d’Italia, ma persiste dell’instabilità diurna particolarmente pronunciata. In quota infatti abbiamo ancora dell’aria fresca che va a contrastare il progressivo riscaldamento diurno.

Ciò farà sì che anche nei prossimi giorni possano insorgere frequenti nubi temporalesche nelle zone interne ridosso dei rilievi, con evidentemente rischio elevato di temporali anche di forte intensità. Attenzione perché localmente potrebbero verificarsi dei nubifragi e anche delle grandinate.

ESTATE A GIUGNO

Al di là del calendario meteorologico astronomico quel che emerge dall’analisi dei modelli matematici è che l’estate proverà finalmente a consolidarsi anche sul bacino del Mediterraneo.

Un consolidamento che come detto potrebbe avvalersi almeno in una prima fase dell’anticiclone africano, quindi ci aspettiamo una prima intensa ondata di caldo entro la prima decade del prossimo mese.

Attenzione però, perché insidie fresche del Nord Europa potrebbero comunque rappresentare una spina nel fianco dell’anticiclone e quindi dar luogo ad altre fasi temporalesche importanti.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che l’estate arriverà si ma diciamo anche che dovrà faticare non poco per potersi consolidare in maniera definitiva.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.