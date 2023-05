POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni meteo climatiche a due settimane strizzano l’occhio al mese di giugno. Come sappiamo dal punto di vista della meteorologia il 1 giugno porterà con sé l’inizio dell’estate, lecito pertanto attendersi delle novità importanti proprio per quel periodo.

In questo momento ipotizzare scenari differenti da quelli che stiamo vivendo sembrerebbe un po’ difficile, tuttavia possiamo dirvi che i modelli matematici già da alcuni giorni ci dicono che a partire dalla prossima settimana il quadro meteorologico dovrebbe pian piano migliorare.

Un miglioramento che nel corso dei primi giorni di giugno potrebbe avvalersi di una struttura anticiclonica di matrice africana.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però dovremo affrontare un nuovo ciclone Mediterraneo, ciclone che come il precedente si sta formando a ridosso del Nordafrica e che poi risalirà il Tirreno attraversando praticamente tutta l’Italia.

Lecito quindi attendersi un nuovo sensibile peggioramento che andrà a caratterizzare il fine settimana. Purtroppo anche in questo caso ci aspettiamo delle piogge particolarmente abbondanti in alcune zone d’Italia. Per quanto riguarda i dettagli previsionali tuttavia vi rimandiamo alle previsioni del breve termine.

ESTATE

Tornando invece alle proiezioni a lungo termine possiamo confermare assolutamente quanto scritto in apertura, un trend peraltro che come detto ci viene proposto già da diversi giorni un po’ da tutti i centri di calcolo internazionali.

L’alta pressione pertanto dovrebbe riuscire pian piano a prendere il sopravvento, l’alta pressione che inizialmente non dovrebbe portarci chissà che caldo ma che poi con l’arrivo di giugno si potrebbe avvalere del supporto dell’aria calda subtropicale pertanto le temperature potrebbero crescere rapidamente portandoci la primavera ondata di caldo dell’estate.

IN CONCLUSIONE

Estate che pertanto potrebbe fare il suo esordio proprio con l’arrivo di giugno, quindi come detto con l’arrivo a tutti gli effetti dell’estate meteorologica.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.