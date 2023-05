POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici stanno provando, da alcuni giorni, a indicarci la via dell’estate. Certo, se in questo momento dovessimo pensare alla bella stagione verrebbe un po’ difficile perché le condizioni meteo sono tutt’altro che stabili.

Tuttavia i centri di calcolo internazionali iniziano a fiutare un consolidamento dell’alta pressione entro la fine della prima decade di giugno. Potrebbe trattarsi dell’anticiclone africano, quindi se tale ipotesi venisse confermata ci troveremmo sicuramente a dover parlare di caldo intenso.

Certo, considerando il periodo un’ondata di caldo di un certo tipo potrebbe sicuramente starci. Anzi ci sarebbe stata anche nel mese di maggio ma quest’anno le cose come sappiamo sono andate diversamente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il tema dominante di questo periodo è sicuramente l’instabilità atmosferica, instabilità che continua a tenere sotto scacco gran parte delle nostre regioni.

Negli ultimi giorni infatti aria umida atlantica è penetrata sul Mediterraneo rinvigorendo i temporali pomeridiani. Anche nei prossimi giorni dovremo continuare ad affrontare fasi temporalesche particolarmente cattivi, localmente infatti non mancherà occasione per nubifragi accompagnati da grandinate.

ESTATE CHE CI PROVA

Come detto in apertura un tentativo di consolidamento dell’alta pressione potrebbe verificarsi nel corso della prima decade di giugno. Un tentativo che dovremmo cercare di capire se sarà davvero convincente oppure no, diciamo che trattandosi dell’anticiclone africano potrebbe essere comunque importante.

Di sicuro potrebbe esserci una prima intenso ondata di caldo, con le temperature che a quel punto potrebbero tranquillamente raggiungere punte di 35 °C o addirittura in alcuni casi superare tale soglia.

IN CONCLUSIONE

In questo momento comunque dobbiamo considerarla solamente un’ipotesi che andrà verificata nel corso dei prossimi giorni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.