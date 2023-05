POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le ultimissime proiezioni dei modelli matematici evidenziano un rischio concreto, ovvero lo sviluppo di un ciclone Mediterraneo nel corso del fine settimana. Al momento è un’ipotesi e in quanto tale andrà rivalutata nel corso dei prossimi giorni, tuttavia possiamo dirvi che il tempo non sarà per niente buono e che l’instabilità atmosferica potrebbe tenerci compagnia per un lungo periodo.

I centri di calcolo internazionali infatti procrastinando la durata della fase ciclonica oltre metà mese, quindi oltre il fine settimana. Alcuni anzi ritengono che si potrebbe ricavare addirittura al 20 maggio se non oltre.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche del breve termine non possiamo far altro che dirvi che molte regioni d’Italia riceveranno piogge veramente importanti.

Il transito di una prima goccia fredda infatti sta stabilizzando notevolmente l’atmosfera e i contrasti termici che si stanno generando non faranno altro che dar luogo a temporali localmente violenti. Siamo partiti del Nord Italia, poi toccherà al centro-sud poi nuovamente a nord Italia.

Questo è quello che ci aspetta da qui ai prossimi 3-4 giorni, un antipasto di quello che potrebbe succedere nel corso del weekend.

MAGGIO PESSIMO

Chi sperava nell’estate anticipata rimarrà deluso, infatti al momento non si intravede nulla di tutto ciò all’orizzonte. Anzi, come vi abbiamo detto molto probabilmente il quadro meteorologico rimarrà compromesso fino all’ultima decade mensile.

Attenzione perché qualora dovesse concretizzarsi l’ipotesi del ciclone Mediterraneo, ovvero una struttura imprevedibile sia per quanto riguarda la traiettoria sia per quanto riguarda l’entità dei fenomeni, molte delle nostre regioni potrebbero ricevere ingenti quantità di pioggia. Piogge peraltro che potrebbero cadere in forma di temporale o nubifragio.

IN CONCLUSIONE

Come detto vi invitiamo a seguire costantemente i prossimi aggiornamenti perché tra non molto saremo in grado di dirvi cosa effettivamente ci aspetterà a partire dal prossimo fine settimana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.