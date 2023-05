POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli di previsione emerge chiaramente un quadro meteo climatico decisamente complesso. Sembrava, fino a qualche giorno fa, che l’alta pressione potesse prendere letteralmente sopravvento nel corso della prima settimana di giugno. Dalle ultimissime emissioni modellistiche sembra invece che tale scenario sia un po’ meno probabile.

Molto probabilmente avremo si un tentativo di consolidamento da parte dell’anticiclone africano, tuttavia sulla penisola iberica potrebbe materializzarsi un profondo affondo ciclonico i cui effetti gradualmente potrebbero traslare in direzione est coinvolgendo pertanto anche le nostre regioni. Se così fosse ovviamente dopo un picco di caldo importante potremmo assistere all’ennesimo peggioramento del tempo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Anche nei prossimi giorni la situazione non sarà per nulla tranquilla, infatti nel corso del pomeriggio continueranno a svilupparsi imponenti nubi temporalesche con conseguenti fenomeni nelle zone interne e in prossimità dei rilievi.

Non solo, infiltrazioni di aria umida dall’oceano Atlantico potrebbero vivacizzare ulteriormente l’instabilità nel corso della prima metà della prossima settimana, pertanto ci aspettiamo lo sconfinamento dei fenomeni anche in altre zone ovvero in pianura e litorali.

ESTATE A GIUGNO, O NO?

Preferiamo battere su questo quesito perché come detto in apertura vi sono ancora non poche incertezze riguardanti l’eventuale consolidamento dell’alta pressione nel corso della prima settimana di giugno.

Non sarà per niente facile avere un periodo prolungato di bel tempo, infatti un po’ tutti i centri di calcolo ci dicono che le insidie provenienti dal nord Europa potrebbero scompigliare le carte in tavola. Quindi attenzione, perché dopo un eventuale picco di caldo potrebbe seguire come detto un peggioramento abbastanza marcato che in virtù dei contrasti termici potrebbero generare fenomeni violenti.

IN CONCLUSIONE

Insomma, al momento bisogna pazientare ancora perché l’estate non sembra avere le carte in regola per potersi impossessare subito del Mediterraneo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.