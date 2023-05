POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con molta attenzione le proiezioni meteo climatiche dei vari modelli matematici si fa fatica a dirvi con precisione quand’è che l’estate romperà gli indugi. Se fino a qualche tempo fa sembrava potersi palesare fin dai primi giorni di giugno, le ultimissime interpolazione lasciano aperte diverse possibilità.

Diciamo che l’instabilità atmosferica continuerà a tenerci compagnia anche nei prossimi giorni, complice l’afflusso di aria umida di matrice oceanica. Poi molto probabilmente ci sarà un primo tentativo di consolidamento da parte dell’alta pressione, però il fatto che poco a nord delle Alpi l’atmosfera si mantenga irrequieta è un elemento che dobbiamo assolutamente tenere in considerazione.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto l’afflusso di aria umida, passante per lo stretto di Gibilterra al di sotto di un imponente anticiclone posizionato sulle isole britanniche, si è fatto più insistente e convincente.

Ciò chiaramente non fa altro che esaltare l’instabilità atmosferica, quindi anche nei prossimi giorni dobbiamo mettere in preventivo frequenti fenomeni pomeridiani. Parliamo chiaramente di temporali che localmente potrebbero risultare di forte intensità, assumendo anche a carattere di nubifragio. Attenzione poi alle grandinate.

Uno scenario che dovrebbe andare avanti molto probabilmente anche nel corso del weekend, seppur con una graduale attenuazione dei fenomeni.

ESTATE NON ANCORA CONVINCENTE

C’è poco da fare, al momento dirvi che l’estate è dietro l’angolo non è assolutamente possibile. Anzi, volendo essere più precisi possiamo dirvi che anche il mese di giugno potrebbe proporci una prima decade piuttosto altalenante.

Ciò non toglie che ci possa essere anche qualche fiammata di aria calda, questo va detto, ma anche qualora dovesse arrivare l’anticiclone africano non sembra avere le carte in tavola per prendere facilmente il sopravvento. Insomma, modelli alla mano possiamo affermare che quest’anno l’estate dovrà faticare non poco per prendere in mano le redini.

IN CONCLUSIONE

Estate 2023 che almeno inizialmente promette turbolenze più o meno importanti, quindi il caldo africano non rappresenta ancora il nostro incubo peggiore… Almeno per il momento.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.