POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dando un’occhiata ai modelli matematici possiamo dirvi che arrivano ulteriori conferme circa la durata del periodo di instabilità atmosferica. A quanto pare infatti non riusciremo prima del 20 maggio, quindi avremo circa una decina di giorni durante i quali le condizioni meteo climatiche saranno veramente instabili se non addirittura perturbate.

Infatti sul Mediterraneo si scaverà un’ampia zona di bassa pressione che continuerà a ricevere apporti di aria fresca provenienti dal Nord Europa. I contrasti termici che si potrebbero creare a più riprese darebbero luogo a fenomeni di una certa rilevanza, fenomeni che localmente potrebbero risultare a carattere di temporale o addirittura di nubifragio.

IL METEO A BREVE TERMINE

In attesa del fine settimana, momento in cui l’ondata di maltempo entrerà effettivamente nel vivo, il tempo si manterrà instabile su gran parte delle nostre regioni. Ciò perché comunque gli apporti di aria fresca sono già in atto da alcuni giorni, determinando pertanto le condizioni ideali per i temporali.

Fenomeni che continueranno come detto a coinvolgere diverse zone d’Italia ed in modo particolare le zone interne prossime ai rilievi dove le precipitazioni saranno più probabile di maggiore intensità. Poi da sabato spazio al forte peggioramento che inizierà a colpire anzitutto il Centro Nord e la Sardegna.

MAGGIO PIOVOSO

Dopo il Centro Nord toccherà al centro-sud, peraltro nel corso della prossima settimana potremmo assistere a una ulteriore recrudescenza del maltempo a causa come detto di costanti apporti di aria fresca del Nord Europa.

Tali apporti di aria fresca non faranno altro che vivacizzare ulteriormente la depressione presente sul Mediterraneo centrale destinata a stazionare il blocco almeno fino al 20 maggio. Dopodiché potrebbe subentrare un graduale lento miglioramento ma rispetto a qualche giorno fa c’è da dire che i centri di calcolo internazionali hanno dei dubbi circa l’eventuale affermazione di una struttura anticiclonica.

IN CONCLUSIONE

Insomma, maggio rischia realmente di essere il mese più piovoso di tutta la primavera e chissà che non sia uno dei mesi più piovosi dell’anno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.