POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni dei modelli matematici parlano chiaro: per un’altra settimana circa, giorno più giorno meno, dovremo affrontare condizioni meteo climatiche pienamente primaverili. Condizioni di marcata instabilità atmosferica o addirittura di vero e proprio maltempo, infatti un altro vortice di bassa pressione transiterà nel corso del fine settimana rinvigorendo il maltempo.

Attenzione, perché secondo le ultimissime interpolazione modellistiche potrebbe trattarsi di un vortice di bassa pressione più profondo di quello che ci sta interessando attualmente, se così fosse l’ondata di maltempo potrebbe risultare addirittura più intensa. Dopodiché, seppur con molta gradualità, il tempo potrebbe pian piano far registrare un miglioramento.

IL METEO A BREVE TERMINE

I prossimi giorni saranno condizionati da frequente instabilità diurna, significa che avremo a che fare con molti temporali pomeridiani tardo pomeridiani, temporali che localmente potranno assumere carattere di nubifragio accompagnandosi a delle grandinate.

Come detto poi nel corso del weekend un nuovo vortice ciclonico si approfondirà sul Nordafrica risalendo ancora una volta in direzione nord. Così facendo porterà ulteriore maltempo su gran parte delle nostre regioni, tuttavia per potervi dare dei dettagli più precisi circa l’entità e la distribuzione delle precipitazioni dovremo attendere ancora qualche giorno.

SEGNALI DI MIGLIORAMENTO

Proiettandoci verso l’ultima settimana di maggio a quanto pare si potrebbe andare incontro a un generale lento miglioramento.

Miglioramento che verrebbe innescato da un’ampia struttura di alta pressione in posizionamento tra l’Europa centrale e i settori centro settentrionali del vecchio continente, poi in successiva espansione verso il Mediterraneo.

Tale struttura potrebbe avvalersi gradualmente di un supporto subtropicale, significa che verso la fine di maggio potrebbe arrivare una prima ondata di caldo dal sapore pienamente estivo.

IN CONCLUSIONE

Maggio che comunque si sta rivelando veramente un mese pieno di precipitazioni, precipitazioni che tra l’altro come detto potrebbero risultare ancora più abbondanti nel corso del prossimo fine settimana. Si rischia concretamente che tutta la pioggia stagionale cada in questo mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.