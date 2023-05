POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Abbiamo analizzato con molta attenzione le ultime proiezioni dei modelli matematici e possiamo dirvi che vi è un sostanziale allineamento evolutivo. Le condizioni meteo climatiche anche nelle prossime due settimane potrebbero proseguire sull’onda dell’instabilità atmosferica o meglio, della variabilità tipicamente primaverile.

Infatti passato il peggioramento attuale il quadro meteorologico dovrebbe far registrare un miglioramento grazie al nuovo tentativo di consolidamento dell’anticiclone africano. Tuttavia tale tentativo sembrerebbe essere destinato a non andare in porto, infatti una massa di aria fredda proveniente da nord potrebbe di nuovo gettarsi sul Mediterraneo creando i presupposti per un peggioramento diffuso e consistente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il peggioramento giunto nel corso delle ultime ore può considerarsi senz’altro importante, un peggioramento tipicamente primaverile perché scaturito dai contrasti termici innescati dall’ingresso di aria fredda all’interno del Mediterraneo. Aria fredda che ha scalzato quella calda preesistente, generando in tal modo una zona di bassa pressione secondaria foriera di precipitazioni regolari ma localmente intense.

Precipitazioni che continueranno anche nei prossimi giorni, focalizzandosi maggiormente nelle zone interne a ridosso dei rilievi. Tuttavia la situazione dovrebbe gradualmente migliorare nel corso della seconda parte della settimana.

ANCORA DINAMICITA’

Un miglioramento che come detto dovrebbe faticare non poco ad affermarsi, infatti i centri di calcolo internazionali guardano in una sola direzione: un nuovo peggioramento del tempo.

Peggioramento che come abbiamo scritto in apertura potrebbe scaturire da un nuovo assalto di aria fredda nel cuore del Mediterraneo. Una evoluzione analoga a quella attuale, con la differenza però che se le cose dovessero andare realmente come ci fanno vedere i modelli matematici potrebbe trattarsi come detto di un peggioramento più incisivo e di durata maggiore.

IN CONCLUSIONE

Insomma, maggio non sembra ancora avere la minima intenzione di portarci l’estate anticipata ed è giusto così.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.