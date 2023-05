POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il miglioramento a cui stiamo andando incontro servirà sicuramente a far prendere fiato a quelle regioni che nel corso degli ultimi giorni hanno dovuto patire condizioni meteo sicuramente estreme. Purtroppo quando non piove da troppo tempo succede che poi le piogge arrivino in maniera spropositata causando danni, disagi, ahi noi anche delle vittime.

Ecco quindi che il miglioramento indotto del promontorio di alta pressione subtropicale rappresenterà una manna dal cielo, detto comunque che tale fase sembra destinata a terminare piuttosto rapidamente. Infatti già nelle primissime fasi della prossima settimana potrebbero ripresentarsi temporali di una certa consistenza per poi lasciar posto ad una crisi instabile ancora più marcata nella seconda parte di settimana.

IL METEO A BREVE TERMINE

Gli ultimi sussulti instabili andranno a coinvolgere nelle zone interne della dorsale appenninica, ma le precipitazioni tenderanno comunque ad assopirsi risultando più sporadiche e decisamente meno cattive dei giorni scorsi.

Il miglioramento poi diverrà ancora più marcato nel corso del fine settimana grazie all’apporto stabilizzante dell’alta pressione. Riprenderanno a salire parecchio le temperature e su alcune regioni si respirerà aria di inizio estate.

ANCORA MALTEMPO

Purtroppo questi sbalzi termici non aiutano, infatti nel corso della prossima settimana aria assai fresca proveniente da nord potrebbe gettarsi sul Mediterraneo replicando una situazione non dissimile da quella che abbiamo vissuto nel corso degli ultimi giorni.

Significa che potrebbe scavarsi un vortice di bassa pressione secondario foriero di precipitazioni localmente abbondanti. Potrebbero riproporsi pertanto temporali a carattere di nubifragio, accompagnati anche da grandinate. Le temperature sono destinate nuovamente a perdere parecchi gradi.

IN CONCLUSIONE

Maggio che pertanto non intende minimamente mettere la testa a posto, almeno sino a metà mese infatti instabilità atmosferica sembra poter dominare in lungo e in largo la scena.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.