POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo continui capovolgimenti di fronte, cambiamenti che da qui all’ultima decade di maggio dovrebbero consegnarci parecchia instabilità.

Difatti le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che il tempo potrebbe mantenersi instabile per diversi giorni, causa un’ampia area ciclonica che prenderà il sopravvento ben presto nel cuore del Mediterraneo.

Quest’ultima ipotesi andrà confermata ma al momento non sembra essere in grado di rimandare ancora una volta l’estate anticipata, estate che al momento non s’intravede per nulla all’orizzonte.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni, passato il caldo delle ultime ore, avremo un peggioramento del tempo a causa di aria piuttosto fresca proveniente dal nord Europa.

Tale massa d’aria si getterà con impeto sul Mediterraneo accompagnando un vortice di bassa pressione secondario che dovrebbe fare da apripista al peggioramento ben più consistente della seconda parte di settimana.

Tale vortice non farà altro che innescare condizioni di marcata instabilità atmosferica, con conseguenze evidentemente anche dal punto di vista delle precipitazioni (oltre che sotto l’aspetto termico). Precipitazioni che potrebbero risultare localmente intense perché a carattere di rovescio o temporale. Attenzione anche alle grandinate.

MAGGIO ANCORA RICCO DI COLPI DI SCENA

Crediamo infatti che le sorprese non siano ancora finite, guardando le proiezioni dei modelli matematici vi possiamo dire che la parte centrale di maggio potrebbe riservare importanti avvicendamenti.

Costanti apporti di aria fredda da nord potrebbero sostenere un’area depressionaria di difficile risoluzione, il che ovviamente riproporrebbe precipitazioni a carattere sparso in varie zone d’Italia. Ovviamente potrebbe trattarsi prevalentemente di temporali.

IN CONCLUSIONE

Sicuramente non ci annoieremo in questo periodo e dopo aver commentato mesi di marzo e aprile all’insegna della dinamicità atmosferica anche maggio promette interessanti scenari.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.