POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le ultimissime emissioni dei modelli matematici ci confermano che le condizioni meteo climatiche saranno decisamente instabili almeno fino al 20 maggio. Si parla pertanto di una decina di giorni dominati da un’area di bassa pressione che si scaverà ben presto nel cuore del Mediterraneo.

Area di bassa pressione che come abbiamo più volte ricordato ultimamente potrebbe addirittura evolvere in un vero e proprio ciclone Mediterraneo dando luogo a precipitazioni decisamente abbondanti in varie zone d’Italia. Secondo gli ultimissimi aggiornamenti tali precipitazioni potrebbero assumere localmente carattere di nubifragio temporalesco, quindi si dovrà prestare molta attenzione ai vari aggiornamenti previsionali.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il breve termine non abbiamo grandi novità da darvi, infatti le stabilità atmosferica scaturita dal passaggio di un primo vortice di bassa pressione in quota proseguirà anche nei prossimi giorni.

Non mancheranno, da qui a sabato, precipitazioni a carattere sparso soprattutto nelle zone interne e a ridosso dei rilievi, precipitazioni che potrebbero assumere carattere di rovescio temporalesco.

Per quanto riguarda le temperature di possiamo dire che non sono attese grandi variazioni, temperature che si manterranno sostanzialmente in linea con le medie stagionali o localmente al di sotto delle stesse.

MAGGIO BRUTTO

Ebbene sì, dobbiamo dare atto ad alcuni colleghi che il mese di maggio potrebbe realmente essere il peggiore della primavera. Il mese di maggio che nei prossimi 10 giorni porterà piogge decisamente abbondanti, al punto che la siccità che ancora presente in alcune zone d’Italia potrebbe interrompersi bruscamente.

L’area di bassa pressione a quanto pare dovrebbe insistere sui nostri mari per una decina di giorni, ricevendo ulteriori apporti di aria fresca provenienti dal Nord Europa. Per gli amanti dell’estate si dovrà attendere molto probabilmente l’ultima settimana di maggio, allorquando una prima fiammata d’aria calda consistente dal Nordafrica potrebbe far schizzare le temperature ben oltre i 30 °C.

IN CONCLUSIONE

Condizioni meteo che al momento comunque ci dicono che l’estate è lontana anni luce, poi ricordiamoci che l’estate si sta avvicinando e che quindi i cambiamenti potrebbero essere dietro l’angolo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.