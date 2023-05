POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Ovviamente, è bene ricordarlo, stiamo parlando di proiezioni riguardanti il lungo termine pertanto affermare con certezza che le condizioni meteo climatiche faranno registrare un totale cambiamento non è possibile.

Diciamo che osservando i modelli matematici si intravedono all’orizzonte interessanti scenari evolutivi orientati in direzione dell’estate. Effettivamente potrebbe starci, considerate che stiamo parlando di un arco temporale che ci proietterà verso l’inizio dell’estate meteorologica.

Questo chiaramente non significa che il tempo debba necessariamente essere stabile, soleggiate magari pure caldo, però da qualche giorno i centri di calcolo internazionali lasciano intravedere appunto scenari anticiclonici.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo dovremo affrontare una nuova ondata di maltempo, peraltro non che la prima sia terminata difatti molte regioni d’Italia continueranno a ricevere anche nella fase centrale della settimana frequenti temporali.

Nel corso del weekend però un nuovo vortice di bassa pressione, non escludiamo che possa addirittura trattarsi di un vero e proprio ciclone Mediterraneo, porterà severo maltempo praticamente lungo tutto lo stivale.

Si prospettano precipitazioni particolarmente intense che potrebbero assumere frequentemente carattere di rovescio temporalesco. Non escludiamo anche dei nubifragi, pertanto bisognerà prestare attenzione ad eventuali criticità idrogeologiche che potrebbero verificarsi.

SEGNALI D’ESTATE

Definiamole al momento segnali perché fintanto che non arriveranno ulteriori conferme da parte dei modelli matematici dovremo procedere con molta cautela. Possiamo dirvi infatti che il miglioramento visto a partire dalla prossima settimana dovrà faticare non poco per potersi affermare con decisione.

Inizialmente ci aspettiamo ancora una discreta instabilità diurna che potrebbe dar luogo ad ulteriori forti temporali soprattutto nelle zone interne in vicinanza di rilievi.

IN CONCLUSIONE

Poi, verso fine mese, l’alta pressione potrebbe fare un tentativo più convincente provando effettivamente a portarci in estate.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.