POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo dei veri e propri scossoni, scossoni che da qui all’ultima settimana di maggio dovrebbero consegnarci parecchio maltempo.

Difatti le proiezioni dei modelli matematici ci dicono che il tempo potrebbe mantenersi instabile o perturbato per diversi giorni, causa un’ampia area ciclonica che stazionerà nel cuore del Mediterraneo.

Quest’ultima ipotesi andrà confermata ma al momento sembra essere in grado di rimandare ancora una volta l’estate anticipata, estate che ad oggi non s’intravede per all’orizzonte se non negli ultimi giorni del mese.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni continueremo ad avere apporti di aria fresca provenienti dal Nord Europa.

Tale massa d’aria si getterà sta sostenendo un vortice di bassa pressione responsabile di condizioni di vero e proprio maltempo, con conseguenze evidentemente anche dal punto di vista delle precipitazioni (oltre che sotto l’aspetto termico). Precipitazioni che potrebbero risultare localmente intense perché a carattere di rovescio o temporale. Attenzione nubifragi.

MAGGIO ANCORA RICCO DI COLPI DI SCENA

Nella seconda parte della prossima settimana avremo una nuova recrudescenza ciclonica pertanto il maltempo destinato a proseguire in maniera intensa.

La sorpresa potrebbe essere più rappresentata da un miglioramento graduale che nel corso dell’ultima settimana del mese potrebbe sfociare in una consistente rimonta anticiclonica subtropicale, quindi significa che potrebbe arrivare il vero primo caldo di stagione. Ipotesi che comunque andrà chiaramente valutata successivamente.

IN CONCLUSIONE

Sicuramente non ci annoieremo in questo periodo e dopo aver commentato mesi di marzo e aprile all’insegna della dinamicità atmosferica maggio si sta mostrando decisamente più interessante.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.