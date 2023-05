POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Il quadro meteo climatico si sta per complicare parecchio. Come ben sappiamo stiamo attendendo un peggioramento che dovrebbe avere ripercussioni anche per tutta la prossima settimana, anzi secondo qualche autorevole proiezione modellistica potrebbe proiettarsi addirittura oltre il 20 maggio.

Come detto si verrà a creare un’ampia area di bassa pressione nel cuore del Mediterraneo, bassa pressione che poi riceverà apporti di aria fresca del Nord Europa e che pertanto continuerà ad arrecare condizioni di forte instabilità atmosferica o addirittura di vero e proprio maltempo in varie zone d’Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il peggioramento inizierà ad entrare nel vivo nel corso del fine settimana, allorquando la bassa pressione prenderà piede tra il Nordafrica e il mare di Sardegna.

Per quanto riguarda le precipitazioni dobbiamo dirvi che vi saranno comunque delle piogge particolarmente intense in varie regioni, piogge che potranno assumere sovente carattere di rovescio temporale.

Attenzione perché localmente non possiamo escludere la possibilità che si possono verificare dei veri e propri nubifragi.

MAGGIO PIOVOSO

La situazione si potrebbe complicarsi ulteriormente nel corso della prossima settimana, allorquando il tempo potrebbe risentire di un ulteriore approfondimento ciclonico sul Tirreno.

Come abbiamo detto in apertura si tratta di un’evoluzione meteorologica particolarmente complessa che avrà necessità di costanti rivisitazioni per poter comprendere quali saranno le zone più colpite del maltempo ma soprattutto quanto pioverà e dove pioverà di più.

IN CONCLUSIONE

Ne deriva, da quanto scritto finora, che i prossimi aggiornamenti saranno importanti per capire l’entità del maltempo e saranno fondamentali per comprendere quanto effettivamente durerà una fase ciclonica che potrebbe portarci le piogge più importanti dell’intera primavera.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.