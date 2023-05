POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Prima di focalizzare l’obiettivo su quelle che potrebbero essere le condizioni meteo climatiche a cavallo tra fine maggio e i primi di giugno dovremo necessariamente soffermarci su quanto sta per succedere perché il maltempo non è ancora finito.

Nei prossimi giorni infatti una nuova area ciclonica particolarmente intensa attraverserà l’Italia determinando un severo peggioramento. Ancora una volta avremo piogge particolarmente abbondanti che potrebbero creare problemi.

Dopodiché molto probabilmente avremo una fase di instabilità atmosferica persistente prima di un lento miglioramento che potrebbe poi prendere il sopravvento verso fine mese.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto nei prossimi giorni, segnatamente durante il fine settimana, il tempo peggiorerà sensibilmente.

Il vortice di bassa pressione che si approfondirà sul Nordafrica risalirà verso nord attraversando praticamente tutta l’Italia. Si prospettano fenomeni particolarmente intensi, localmente potrebbero verificarsi dei temporali a carattere di nubifragio.

Gli strascichi del maltempo saranno evidente anche nelle primissime fasi della prossima settimana, quindi bisognerà avere molta pazienza.

SEGNALI D’ESTATE

Per precedente approfondimento si parlava di segnali d’estate ne abbiamo deciso di lasciare questo titolo perché molto probabilmente a cavallo tra fine maggio e inizio giugno il graduale consolidamento di un alta pressione potrebbe effettivamente portarci i primi caldi.

Al momento, guardano i modelli matematici, non si intravedono ondate di caldo particolarmente violente piuttosto un normalissimo inizio della bella stagione.

IN CONCLUSIONE

Maggio che in molte zone d’Italia verrà ricordato a lungo per l’intensità delle piogge che stanno cadendo da giorni. Maggio che, come avevamo previsto, si sta rivelando il mese più piovoso della primavera.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.