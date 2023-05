POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici emerge un chiaro trend meteo climatico: dopo il peggioramento in atto in queste ore, dovuto come sappiamo all’approfondimento di un vortice di bassa pressione sul Nordafrica, nella seconda parte della prossima settimana un’altra struttura ciclonica potrebbe condizionare pesantemente il tempo in tutta Italia.

Tutti i modelli, chi più chi meno, concordano su questo tipo di evoluzione a causa di nuovi contributi di aria fresca provenienti dal Nord Europa. Contributi che andranno a vivacizzare nuovamente la saccatura presente sul Mediterraneo, pertanto ci aspettiamo una recrudescenza importante del maltempo con il rischio elevato che in varie zone d’Italia si possono verificare fenomeni particolarmente intensi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Non sarà certo un bell’inizio di settimana, infatti area ciclonica che si sta approfondendo sul Nordafrica risalirà in direzione nord attraversando il Tirreno raggiungendo le nostre regioni settentrionali.

Durante il tragitto chiaramente porterà condizioni di maltempo a partire dalla Sicilia, poi su centro-sud e infine al nord. In Sardegna avremo condizioni di variabilità con possibilità di instabilità diurna nelle zone interne circostanti rilievi.

Attenzione perché i fenomeni che potranno scatenarsi come detto potrebbero risultare particolarmente intensi, spesso e volentieri a carattere di temporale o addirittura di vero e proprio nubifragio.

MAGGIO PESSIMO

L’evoluzione successiva l’abbiamo descritto in apertura, diciamo che dopo il secondo forte peggioramento si potrebbe procedere in direzione di un lento miglioramento. Saremo ormai a ridosso dell’ultima settimana di maggio e i modelli capaci di spingersi più in là con le proprie proiezioni lasciano intendere un graduale consolidamento dell’alta pressione.

Si tratterebbe dell’alta pressione subtropicale, pertanto potrebbero crearsi le condizioni ideali per una prima intensa ondata di caldo dal sapore tipicamente estivo.

IN CONCLUSIONE

maggio che pertanto conferma quelle che erano le proiezioni stilate tempo fa, un maggio destinato a portarci piogge veramente abbondanti rimandando l’estate verso fine mese. Se tutto andrà per il verso giusto.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.