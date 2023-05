POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando i modelli matematici è difficile potervi dire “sta arrivando l’estate”. Le condizioni meteo climatiche infatti non sembrano avere la minima intenzione di orientarsi in direzione dell’alta pressione. Perlomeno non sembrano avere la minima intenzione di orientarsi verso un consolidamento del bel tempo.

Le ultimissime emissioni modellistiche, infatti, sembrano puntare in direzione di una persistente variabilità anche nel corso della prima settimana di maggio. Potrebbero subentrare addirittura delle novità clamorose in termini di perturbazioni, tuttavia mancando ancora del tempo preferiamo non sbilanciarci troppo anche perché stiamo affrontando una fase di transizione stagionale. Quindi tutto potrebbe cambiare la momento all’altro.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni le condizioni del tempo saranno ancora molto instabile, infatti l’aria fresca in quota incentiverà contrasti termici importanti. Il riscaldamento diurno fornirà il carburante necessario per la crescita di imponenti nubi temporalesche.

Temporali che coinvolgeranno maggiormente le zone montuose e quelle circostanti, tuttavia laddove le montagne saranno più vicine al mare non escludiamo che possano esserci dei coinvolgimenti anche dei litorali così come pure delle zone pianeggianti.

ESTATE A SINGHIOZZO

Fino a qualche giorno fa i modelli matematici erano decisamente più convinti nel proporci una progressiva affermazione dell’estate nel corso della prima settimana di giugno.

Da qualche giorno a questa parte i centri di calcolo internazionali hanno modificato la propria visione, proponendoci una persistente variabilità atmosferica che potrebbe addirittura sfociare in nuova instabilità.

Va detto che secondo qualche proiezione potrebbe strutturarsi nuovamente un ciclone Mediterraneo sul Nordafrica, tuttavia in questo caso il grado di coinvolgimento delle nostre regioni andrebbe verificato perché potrebbe non interessarci direttamente.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che per il momento l’estate ancora non si vede o comunque non in maniera convinta. Le ondate di caldo, quelle intense africane, al momento possiamo escluderle.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.