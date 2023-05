POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Osservando con molta attenzione i modelli matematici possiamo dirvi che in questo momento l’ipotesi in campo per l’inizio del mese di giugno sono diverse. Le condizioni meteo climatiche potrebbero riservare veramente dei colpi di scena clamorosi, infatti da un lato c’è chi punta deciso verso le prime ondate di caldo, dall’altro lato c’è chi invece punta con maggiore decisione in direzione di una nuova crisi del brutto tempo.

Quel che possiamo dirvi è che secondo noi occorrerà attendere ancora qualche giorno prima di poter sciogliere la prognosi, diciamo che siamo dell’idea che la prima ondata di caldo possa effettivamente materializzarsi ma diciamo anche che bisognerà prestare molta attenzione ad eventuali insidie provenienti dal nord Europa.

IL METEO A BREVE TERMINE

Sul breve termine, in questo momento, c’è poco da dire. Le novità all’orizzonte sono poche, ovvero stiamo procedendo lentamente verso un miglioramento del quadro meteorologico ma tale miglioramento è insidiato da instabilità diurna persistente.

Significa che anche nei prossimi giorni avremo a che fare con dei temporali pomeridiani o tardo pomeridiani localmente molto intensi, infatti non possiamo escludere che possa verificarsi anche qualche nubifragio a ridosso dei rilievi e nelle zone interne adiacenti. Occhio poi alle grandinate perché potrebbero essere importanti.

ESTATE A GIUGNO, O NO?

È il quesito che in tanti ci state ponendo, un quesito al quale chiaramente possiamo rispondere assolutamente si. L’estate in un modo o nell’altro arriverà a giugno, si tratta soltanto di capire se nella prima metà del mese o nella seconda metà.

Riprendendo quanto abbiamo scritto in apertura possiamo dirvi che le ipotesi in campo, ipotesi riguardanti la prima decade, sono diametralmente opposte. Questo significa che al momento non possiamo sciogliere definitivamente la prognosi ma crediamo che nel corso della prima decade di giugno si possono verificare sia un’intensa ondata di caldo sia una nuova crisi instabile che potrebbe portarci temporali ancora più forti di quelli che stiamo registrando in questi giorni.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che l’estate piano piano arriverà, però possiamo anche dirvi che quest’anno molto probabilmente dovrà faticare non poco prima di prendere definitivamente in mano le redini.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.