La circolazione atmosferica sta subendo scossoni significativi che potrebbero portarci molte novità meteo entro la prima settimana di giugno imminente. Ma già la prossima settimana avremo un fortissimo aumento della temperatura nel Nord Italia, se confrontato con gli attuali valori sotto la media del periodo.

Analisi dei Modelli Matematici

Le proiezioni dei modelli matematici ci segnalano che il tempo potrebbe mantenersi instabile per diversi giorni. La causa principale è una massa d’aria fresca in quota che stazionerà nel cuore del Mediterraneo.

Aria Fresca e Instabilità

Questa massa d’aria, residuo dell’ampio ciclone Mediterraneo, manterrà in vita una discreta instabilità diurna. Questa condizione non esclude l’occasione per temporali localmente intensi, principalmente in prossimità dei rilievi.

Verso Giugno: Alta Pressione in Arrivo?

Quando entreremo nel mese di giugno, l’Alta Pressione potrebbe gradualmente prendere il sopravvento. Tuttavia, ciò non esclude ulteriori insidie instabili di provenienza settentrionale.

Meteo a Breve Termine: Temporali e Sconfinamenti

Nei prossimi giorni, la presenza dell’aria fresca in quota continuerà a influenzare il nostro meteo. Non mancheranno occasioni per temporali localmente intensi, principalmente in prossimità dei rilievi.

Sconfinamenti Possibili

Tuttavia, non possiamo escludere la possibilità di sconfinamenti anche lungo le coste e nelle aree pianeggianti, laddove i contrafforti montuosi saranno prossimi a queste zone.

Giugno: Un Mese Ricco di Colpi di Scena

Il mese di giugno si preannuncia ricco di colpi di scena. La sorpresa più importante potrebbe essere un miglioramento graduale che, nel corso della prossima settimana, potrebbe sfociare in una rimonta anticiclonica.

Verso l’Estate 2023

Questa rimonta anticiclonica potrebbe segnare l’inizio dell’estate 2023, indicando un possibile caldo improvviso. È importante valutare l’entità del rialzo termico e soprattutto la durata della fase anticiclonica perché, potrebbero manifestarsi nuove insidie instabili.

In Conclusione

In conclusione, si prevede un periodo pieno di interessanti sviluppi meteorologici. Dopo un maggio decisamente anomalo, giugno potrebbe risultare altrettanto interessante. Ricordiamo sempre che le previsioni meteo con validità fino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa diminuisce allontanandosi nel tempo.