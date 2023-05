Emergono importanti avvisi meteorologici per molte regioni italiane, come annunciato dal Dipartimento di Protezione Civile. Gli allarmi si estendono su un vasto territorio, con vari gradi di criticità tra cui allerta rossa, arancione e gialla, riguardando le giornate del 15 maggio e oltre.

Analisi Previsionale:

La Sicilia occidentale è stata segnalata per un’attenzione massima, ovvero un’allerta meteo rossa, in previsione di un’area di bassa pressione in formazione che potrebbe degenerare in un ciclone. L’Emilia-Romagna, che ha recentemente affrontato un’allerta rossa, vede ora un calo al livello di allerta arancione, con una persistente allerta gialla in vaste aree, specialmente tra l’Emilia orientale e la Romagna.

Dettaglio per Regioni:

La Sicilia centro-occidentale è sotto allerta meteo arancione, mentre la parte orientale è sotto allerta gialla. Altri territori con un allarme di livello giallo includono la Calabria, la Campania, la Basilicata, la Puglia, il Molise e l’Abruzzo.

Livelli di Criticità:

Per lunedì 15 maggio 2023, i livelli di criticità si suddividono come segue:

Allerta Rossa per rischio idraulico e idrogeologico in Sicilia, nel nord-occidentale, sud-occidentale e nelle isole Egadi, Ustica e Pantelleria.

Allerta Arancione per rischio idraulico, temporali e idrogeologico in Sicilia (centro-settentrionale, versante tirrenico, centro-meridionale e isole Pelagie) e in Emilia Romagna (collina bolognese, alta collina romagnola).

Allerta Gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico in diverse aree della Calabria, dell’Emilia Romagna e della Sicilia, oltre a regioni di Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia e Campania.

Conclusione:

Le previsioni meteo e i rischi associati richiedono una particolare attenzione. E’ consigliabile mantenere un monitoraggio costante degli aggiornamenti meteorologici e seguire le indicazioni fornite dalle autorità locali per garantire la sicurezza personale e della comunità.