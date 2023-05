In tutta Italia il meteo si sta facendo tumultuoso. L’attenzione è focalizzata sull’Emilia-Romagna, con la Protezione Civile che ha annunciato un’Allerta Rossa per il 16 maggio. Tuttavia, l’intero paese è interessato da avvisi meteorologici di vario grado, con poche regioni escluse.

Le Zone a Rischio

L’Allerta Rossa è il livello di avviso meteo più alto, indicativo di una situazione di emergenza con un alto rischio di danni e pericoli per la sicurezza. In Emilia-Romagna, la situazione è particolarmente critica, con aree come la Pianura Modenese di Secchia e Panaro, la Pianura Bolognese di Reno e suoi affluenti, e la Costa Romagnola tutte sottoposte a questo livello di allerta per rischio idraulico.

Le aree montuose dell’Emilia-Romagna, tra cui la Montagna Emiliana Centrale e la Montagna Bolognese, affrontano un alto rischio idrogeologico. Le stesse aree sono in allerta rossa, insieme alla Collina Emiliana Centrale e alla Collina Bolognese.

Le Aree in Allerta Arancione

L’Allerta Arancione, un livello di guardia intermedio, riguarda diverse regioni italiane. In Emilia-Romagna, la Costa Ferrarese e la Pianura Ferrarese di Po e Po di Volano sono tra le zone interessate, così come la Montagna Emiliana Centrale e la Collina Emiliana Centrale.

In Campania, l’allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda aree come la Piana Sele e Alto Cilento, la Penisola Sorrentino-Amalfitana, e i Monti di Sarno e Monti Picentini. Stessa situazione in Sicilia, con avvisi arancioni per temporali nelle zone Nord-Occidentale e Sud-Occidentale.

Le Aree in Allerta Gialla

L’Allerta Gialla, il livello più basso di preavviso, indica una possibile criticità ordinaria. Diverse regioni italiane sono in questa categoria per rischio idraulico, idrogeologico o di temporali. Tra queste, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l’Emilia-Romagna, le Marche, la Sicilia, il Veneto, l’Abruzzo, il Lazio, la Lombardia, il Molise, la Puglia, l’Umbria e la Toscana.

Raccomandazioni Finali

Tutti gli abitanti delle aree a rischio sono fortemente invitati a tenersi aggiornati sulle previsioni meteo e a seguire le raccomandazioni della Protezione Civile. Queste informazioni e aggiornamenti possono essere trovati sul sito web della Protezione Civile Italiana.

Da nord a sud: allerta meteo diffusa

Le aree che non sono state interessate dalle allerte meteo di martedì 16 maggio 2023 sono poche e sparse: parte della Toscana costiera, alcune zone del Lazio, la Liguria, il Piemonte, la Valle d’Aosta, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e parti di Lombardia e Veneto.