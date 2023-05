Petteri Taalas è un esperto finlandese di meteorologia e climatologia. Dal 1° gennaio 2016, ricopre il ruolo di Segretario Generale dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che si occupa di meteorologia, climatologia, idrologia e geofisica spaziale. Prima di assumere questo incarico, Taalas è stato direttore generale dell’Istituto meteorologico finlandese (FMI) dal 2002 al 2005 e dal 2007 al 2015. Ha un’ampia esperienza in materia di cambiamenti climatici, ricerca atmosferica, politiche ambientali e tecnologie del settore meteorologico.

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO, World Meteorological Organization) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il compito di promuovere la cooperazione internazionale nella fornitura di servizi meteorologici e idrologici, nonché di monitorare e studiare l’atmosfera terrestre, il clima e i fenomeni naturali ad esso correlati. Fondata nel 1950, la WMO ha sede a Ginevra, in Svizzera, e conta 193 Stati membri e territori.

Le principali aree di interesse della WMO comprendono la meteorologia, la climatologia, l’idrologia e la geofisica spaziale. L’organizzazione lavora per migliorare la qualità e l’accuratezza delle previsioni meteorologiche, per sviluppare sistemi di allerta precoce per eventi meteorologici estremi e per promuovere la ricerca scientifica sul clima e i cambiamenti climatici.

Tra le varie attività della WMO vi sono la raccolta e la condivisione di dati e informazioni meteorologiche, idrologiche e climatiche, la promozione di programmi di formazione e di sviluppo delle capacità per i membri, e la collaborazione con altre organizzazioni internazionali per affrontare questioni ambientali e climatiche globali.