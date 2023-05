Il satellite Meteosat di Terza Generazione Imager-1 (MTG-I1) ha inviato la sua prima foto della Terra, aprendo le porte a una nuova era nelle previsioni meteorologiche in Europa. In questo approfondimento, esploreremo l’importanza di questa immagine e le potenzialità offerte dai satelliti di terza generazione.

L’innovazione dei satelliti Meteosat di Terza Generazione

La rivoluzione nella previsione meteorologica

La terza generazione di satelliti meteorologici Meteosat è dotata di strumenti in grado di fornire immagini ad alta risoluzione e con maggiore frequenza rispetto ai precedenti satelliti di seconda generazione. Questo significa che possono rivelare dettagli finora invisibili o poco chiari nelle immagini dei satelliti precedenti.

Dettagli mai visti nelle immagini satellitari

Nell’immagine del MTG-I1 sono evidenti dettagli come i vortici di nubi nelle Isole Canarie, il manto nevoso sulle Alpi e i sedimenti lungo le coste italiane. Questi dettagli non erano così nitidi o addirittura visibili nelle immagini dei satelliti precedenti.

Maggiore definizione delle strutture nuvolose alle alte latitudini

La nuova immagine rivela una maggiore definizione delle strutture nuvolose alle alte latitudini. Questo consentirà di monitorare con maggiore precisione l’evoluzione dei fenomeni meteorologici intensi che si sviluppano in queste regioni.

Il futuro delle previsioni meteorologiche

Con l’avvento dei satelliti di terza generazione come MTG-I1, il futuro delle previsioni meteorologiche si presenta sempre più promettente. La capacità di monitorare con precisione l’evoluzione del clima e dei sistemi meteorologici non solo migliorerà la sicurezza e la protezione delle persone, ma fornirà anche importanti informazioni per le decisioni in ambito agricolo, energetico ed ambientale.

L’arrivo della prima foto della Terra scattata dal satellite Meteosat di terza generazione MTG-I1 rappresenta un passo significativo nella comprensione e nel monitoraggio dei fenomeni meteorologici. Le immagini ad alta risoluzione e la maggiore frequenza di acquisizione consentiranno una migliore previsione degli eventi meteorologici e un’analisi più approfondita dei cambiamenti climatici. Con questi avanzamenti tecnologici, siamo sulla strada per migliorare la nostra comprensione del pianeta e proteggere meglio la nostra società dai fenomeni meteo estremi.

Qui sotto l’immagine ad alta risoluzione, cliccare per osservarla: