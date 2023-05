La giornata del 29 Maggio è stata caratterizzata da diversi episodi alluvionali che si sono verificati in diverse zone del Nord Emisfero, ma in particolare in Europa Orientale ed in Medio Oriente.

Qui, ovviamente, si tratta di una situazione anomala, in quanto l’Estate si presenta del tutto asciutta in Giordania ed Arabia Saudita.

In Giordania, la zona di Al Shammia, nel nord di Aqaba, si è verificata una inondazione improvvisa, nella quale ha perso la vita un uomo trascinato via dalla furia delle acqua con la sua auto.

I pochi dati pluviometrici della zona indicano la caduta di 16,4 mm nella zona di Mafraq, in realtà in modelli matematici avevano previsto un totale di 40-45 mm di pioggia in 24 ore.

Numerose strade sono state chiuse in quanto alluvionate.

In Arabia Saudita è stata colpita da inondazioni la zona dell’East Taif, rilievo montuoso situato nella zona occidentale della Penisola, interessata da numerosi eventi temporaleschi.

Anche in questa zona i modelli matematici avevano previsto quantitativi di 80-100 mm durante il corso di tali eventi che avrebbero interessato la zona.

Altre alluvioni hanno interessato invece l’India, dove, nel distretto di Tonk, nel Rajasthan, si è abbattuto un violento temporale con forti raffiche di vento.

All’aeroporto internazionale di Jaipur si sono registrate raffiche di vento di 96 km/h nel corso dell’evento.

In tutto il distretto di Tonk si sono contate 12 vittime a causa dell’ondata di maltempo.

Infine le inondazioni hanno colpito anche la Romania, in particolare nella città di Resita, che si trova nella parte più occidentale dello Stato.

Qui le strade si sono trasformate in fiumi, trascinando via con sé decine di auto.

Nelle Contee di Caras Severin e di Timis c’è il grave rischio di straripamento dei corsi d’acqua.

Un quadro di precipitazioni preoccupanti sembra delinearsi sull’Arcipelago delle Isole Giapponesi.

Il ciclone Mawari sembra infatti diretto , con traiettoria sud est-nord ovest, verso la parte meridionale dell’Arcipelago per poi raggiungere, più attenuato, la grande Isola centrale.

Ma le precipitazioni cumulate innescate dal ciclone potrebbero raggiungere anche i 500 mm.