Tornano a salire le temperature in Spagna, dove le anomalie positive tenderanno ad intensificarsi nuovamente nei prossimi giorni.

Infatti l’Anticiclone Africano non sembra voler mollare la sua presa sulla Penisola Iberica.

Sono tornati infatti nuovamente valori termici di +33-34°C nella Spagna meridionale.

La città di Siviglia (San Pablo) ha misurato una temperatura massima di +35,4°C il giorno 2 Maggio, e questo valore costituisce il nuovo record giornaliero di caldo per questa città, a quella data.

+35,2°C sono stati misurati a Moron de la Frontera, e +34,1°C all’aeroporto di Cordoba, fresco del record di caldo appena raggiunto ad Aprile.

Nel caso di Cordoba, i +33,6°C misurati il primo maggio rappresentano l’inizio del mese più caldo di sempre.

Cordoba ha anche registrato uno straordinario mese di Aprile 2023.

Infatti con una temperatura media di +19,5°C ha superato di 0,4°C il mese di Aprile 1997, risultando il più caldo dal 1959 ad oggi (+3,5°C rispetto alla norma).

E’ la prima volta nella lunga serie di dati che la media delle temperature massime supera i trenta gradi (+30,1°C), risultando di ben +7,3°C superiore alla norma 1959-2023.

Di tutt’altro stampo invece il clima sulle Alpi: l’inizio di Maggio ha infatti visto cadere la neve oltre i 2000 metri a Tignes ed in Val d’Isere, in Francia, per un quantitativo di circa 20 cm.

La neve è caduta anche sui versanti italiani, oltre i 1800-2000 metri, imbiancando la città di Livigno e le Dolomiti.

Sul Monte Paganella, in Trentino, a 2121 metri di quota, sono caduti 6 cm di neve fresca, portando il totale attuale a 25 cm di manto bianco.

Il mese di Aprile qui è stato freddo e piovoso, con anomalia di -0,6°C per le temperature e +145% di precipitazione.

Generalmente il caldo ha dominato in Aprile sulla Penisola Iberica, mentre, al contrario, su Europa Centrale, Balcani, ma anche in Italia specie al Centro Sud, le anomalie termiche sono state negative.