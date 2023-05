Bufere di neve di Maggio, è stato questo l’insolito paesaggio che hanno visto gli abitanti della Regione dei Grandi Laghi nord americani.

In particolare lo Stato del Michigan è stato particolarmente colpito da questa inusitata tormenta di neve che ha salutato i primi giorni del mese di Maggio.

La città di Marquette è situata sulle rive meridionali del Lago Superiore, del quale è il porto principale, specializzato nel trasporto del minerale di ferro.

La media annua di caduta di neve è di 378 cm, e questo ne fa la terza città più nevosa degli Stati Uniti.

Tuttavia il mese di Maggio è mite, con media delle minime di +5°C e massime di +15°C, i giorni di neve sono rari, uno ogni 5 anni, con quantitativi modesti di pochi cm.

Stavolta invece la tormenta ha superato ogni limite precedente, e sono caduti oltre 65 cm di neve fresca.

Con i dati raccolti dal 1959, si tratta in questo caso della massima nevicata in 24 ore (1 Maggio con 48,3 cm), la massima nevicata in 48 ore (giorni 1-2 Maggio con 66,5 cm), mentre la quantità stagionale di neve caduta è eccezionale, 673,4 cm, quasi il doppio della norma.

Poco ad ovest di Marquette, la neve caduta è stata ancora maggiore: ad Ipsheming Township sono caduti infatti 81,3 cm di neve fresca.

La località di Green Bay, che si trova nel Wisconsin in un ramo del Lago Michigan, ha visto cadere il primo Maggio quasi 6 cm di neve fresca, un quantitativo che infrange il precedente record di Maggio che risaliva al 1911.

Era inoltre dal Maggio 2010 che non si registravano nevicate sulla città in questo mese.

Neve che ha colpito con una decina di cm di spessore anche zone del Minnesota nord orientale.

Più caldo invece sulla zona nord occidentale statunitense.

A Missoula, posta nel Montana a 978 metri di altezza, seconda città più grande dello Stato, la temperatura massima ha superato ogni record di caldo nei primi due giorni del mese.

La punta massima è stata di +32,2°C, prima massima oltre i +32° nella prima decade di questo mese.