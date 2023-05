Fa molto caldo sugli Stati Occidentali del Nord America.

Le temperature si sono molto innalzate, alla fine del mese di Aprile, nella zona di Vancouver, in Canada, dove il giorno 29 il termometro ha raggiunto un valore di +22,8°C, una delle temperature più alte mai raggiunte in questo mese (circa 10°C in più della norma).

Non c’è da meravigliarsi se gli abitanti della città si sono diretti verso le spiagge ed hanno fatto anche il bagno in mare: a Vancouver l’Estate è relativamente fresca, queste temperature massime si raggiungono solitamente nel mese di Luglio.

Caldo e temperature elevate si stanno registrando sugli Stati Occidentali, ad esempio +28,9°C si sono misurati a Spokane, lo scorso 29 Aprile, città orientale dello Stato di Washington, anche in questo caso nuovo record di caldo giornaliero per la città, che, in Aprile, ha una media delle massime di soli +14°C.

In British Columbia, la città di Kelowna, sul Lago Okanagan, ha registrato +28,3°C di temperatura massima, nuovo record di caldo di Aprile, mentre la ben nota città di Las Vegas (aeroporto di Mc Carran) ha strappato un eccezionale valore di +36,7°C proprio l’ultimo giorno del mese, andando vicino allo storico +37,2°C raggiunto alla fine di Aprile 1981.

Dunque, il freddo che ha attanagliato la parte occidentale del Nord America durante la stagione invernale è giunto alla fine?

Stagionalmente, questo è il periodo nel quale si stabilisce un robusto anticiclone a partire dall’Arizona, che si estende poi alla zona occidentale statunitense.

Un inizio d’anno che è stato veramente freddo per la California, colpita da pesanti tormente di neve e da abbondanti piogge.

La città di Pasadena, nella parte meridionale dello Stato, Contea di Los Angeles, ha visto un mese di Aprile più freddo di ben -2,0°C rispetto alla norma, che segue ad un mese di Febbraio che è risultato -0,6°C rispetto alla norma 1980-2010, ed un mese di Marzo vicino alla noma.

La neve è ancora ben presente sulle montagne della Sierra, dopo un Inverno da record storico di nevosità.