La configurazione ad Omega presente sul Nord America promette di regalare 10 giorni di temperature al di sopra della norma di almeno 10°C sul Canada centro occidentale, almeno secondo le proiezioni dei modelli matematici.

E’ una situazione rara ed insolita, ma, come abbiamo detto, questa favorisce, almeno inizialmente, maltempo e basse temperature sui due lati orientale ed occidentale degli Stati Uniti.

La città di Davis, nella Contea di Tucker, nella Virginia Occidentale, ad est nella città di Washington, ha misurato nei primi tre giorni del mese di Maggio ben 51,6 cm di neve fresca (la città si trova a 945 metri di altezza , ed è la più elevata dello Stato).

Si tratta di un accumulo straordinario che non è mai stato misurato in questo mese in nessuna città dello Stato della Virginia.

La nevicata è arrivata all’improvviso mentre gli agricoltori erano impegnati nel taglio dell’erba.

Anche la stazione sciistica del Whitegrass Cross Country Ski Center è stata riaperta per due giorni per il fine settimana.

Dall’altra parte degli States, la stazione sciistica del Lago Tahoe ha visto cadere 38 cm di neve fresca in 48 ore, al di sopra di un manto bianco invernale ancora abbondantemente presente.

Invece, i ricercatori del Berkeley Center Sierra Snow Lab, posto a nord del Lago, hanno visto cadere di nuovo 14 cm di neve fresca che ha portato il totale stagionale a 18,87 metri di altezza, record storico assoluto di nevosità per questa zona.

Nuvole e temperature piuttosto basse stanno frenando lo scioglimento della grande quantità di neve che è presente su queste zone californiane.

Come abbiamo detto, le proiezioni dei modelli matematici sono terribili per la parte settentrionale del Nord America.

Fino alla metà del mese di Maggio, infatti, è prevista una forte anomalia positiva delle temperature sul Canada con punte anomale di +18-20°C oltre le medie stagionali.

Al contrario, temperature molto basse sono previste sulla parte nord orientale, con una discesa di aria fredda che potrebbe raggiungere perfino il Texas nel corso dei prossimi giorni.