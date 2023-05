Milano si è risvegliata all’indomani di un susseguirsi di temporali che hanno scosso la città nei giorni precedenti. Questi eventi meteo, alcuni violenti, con scariche elettriche potenti che hanno provocato danni a causa dei fulmini, hanno trovato il loro culmine ieri mattina. Proprio quando molti milanesi erano in viaggio per il lavoro, la scuola o per sbrigare le faccende quotidiane, un temporale originatosi nella periferia orientale della città ha riversato un’impressionante quantità d’acqua sul capoluogo lombardo, provocando allagamenti in molte zone.

La città sommersa d’acqua: i social network raccontano

Le strade allagate, la metropolitana inondata e la pioggia incessante sono diventate le protagoniste indiscusse di foto e video che hanno invaso i social network. Molte persone sono arrivate a destinazione completamente zuppe a causa della pioggia battente.

Il potere del nubifragio: oltre 20 mm di pioggia in poco tempo

I pluviometri posizionati in città hanno registrato picchi superiori a 20 mm di pioggia caduta in poco più di 10 minuti, segno inequivocabile di un nubifragio. Questa impressionante quantità d’acqua caduta in un lasso di tempo così ristretto avrebbe potuto produrre un volume d’acqua notevole se il temporale avesse continuato.

La ‘bomba d’acqua’: un termine controverso

Nonostante il termine “bomba d’acqua” sia stato largamente utilizzato per descrivere il fenomeno, è importante notare che tale termine non è riconosciuto dalla meteorologia italiana e spesso viene evitato dai meteorologi. In ogni caso, l’uso di termini più accessibili può avvicinare la scienza meteorologica alla gente comune, riducendo l’alienazione da parte degli esperti.

Temporali estremi o normalità climatica milanese?

Il violento nubifragio che ha colpito Milano fa parte delle normali variazioni climatiche che la città sperimenta in questo periodo dell’anno. Gli intensi rovesci di pioggia non sono affatto insoliti, e potremmo aspettarci altri episodi simili nei prossimi giorni.