La Lombardia recentemente è stata investita da violenti temporali. In particolare, Mercoledì 24 Maggio, il meteo ha riservato condizioni difficili per la zona di Milano e Brescia e il suo hinterland. Quest’ultima città ha risentito fortemente dell’impatto, con diversi allagamenti, anche nella metropolitana, e numerose frane nelle montagne circostanti. La questione ora è: potremmo aspettarci ulteriori temporali nei prossimi giorni?

La stagione del tempo severo

La stagione del tempo severo è iniziata da un po’ in Lombardia. Questo non significa che ogni temporale sarà violento, ma l’atmosfera calda e umida, sempre più frequente, può portare a fenomeni locali di intensità considerevole.

Il 24, la pioggia ha interessato quasi tutta la Lombardia, ma solo una piccola parte ha subito temporali violenti. Questa fenomenologia non colpisce tutti, ma il pericolo di essere coinvolti in smottamenti, alluvioni e grandine è certamente presente.

Previsioni meteo in arrivo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sembrano molto rassicuranti. La Lombardia non sarà interessata da un’alta pressione dominante e si troverà quindi sempre tra deboli perturbazioni che si dirigeranno verso le Alpi e stabilità dal sud.

Nello specifico, dobbiamo sottolineare che modeste correnti fredde in quota potrebbero innescare temporali di media intensità sulle zone alpine e prealpine. Tuttavia, alla luce di ciò, non possiamo escludere la possibilità di qualche fenomeno violento anche in pianura, seppur molto localizzato.

Infine, vogliamo ricordare ai lettori che questi fenomeni sono difficili da prevedere con largo anticipo. Spesso, infatti, si utilizza una tecnica chiamata “nowcasting”, che fornisce in tempo reale, con l’aiuto di preziosi radar, indicazioni su dove potrebbero svilupparsi i fenomeni più forti.