Google, utilizzando l’Intelligenza Artificiale (IA) e il Machine Learning, ha sviluppato un sofisticato sistema per monitorare in tempo reale i dati idrologici e meteorologici globali. Questo approccio innovativo consente di identificare potenziali minacce di inondazione in anticipo, fornendo alle autorità il tempo necessario per adottare misure preventive a tutela di persone e proprietà.

Valore delle Previsioni per l’Italia

L’Italia, caratterizzata da una geografia intricata e da un gran numero di fiumi, trae vantaggio da questo innovativo sistema di previsione delle alluvioni. Le dettagliate informazioni fornite da Google permettono di focalizzarsi su specifici punti lungo i fiumi per identificare con precisione le possibili zone di allagamento.

Proattività nel Rilevamento delle Inondazioni

L’abilità di predire le inondazioni con un anticipo di sette giorni segna un significativo progresso nella gestione delle emergenze e nella protezione civile. Questo ampio margine temporale facilita l’organizzazione di evacuazioni, coordinamenti di soccorso, e l’adozione di misure preventive come la costruzione di barriere o la messa in funzione di sistemi di allarme immediato.

Previsioni e Supervisione Costante

Nonostante l’efficienza del sistema di previsione delle alluvioni, resta indispensabile un monitoraggio continuo e una supervisione umana per assicurare la sicurezza massima. Le previsioni di Google servono come strumento di supporto per guidare le decisioni delle autorità competenti e per fornire informazioni utili, ma non sostituiscono il ruolo fondamentale degli esperti sul campo.

Il Rivoluzionario Sistema Flood Hub

Il sistema Flood Hub, lanciato nel 2018, iniziò con previsioni focalizzate sull’India, estendendosi poi al Bangladesh. Con il passare degli anni, questo strumento di Google ha aumentato il suo raggio di monitoraggio a 80 paesi, fornendo avvisi con un preavviso di sette giorni, rispetto alle sole 48 ore dell’anno precedente.

Modelli Idrologici e di Inondazione di Flood Hub

Flood Hub si avvale di un avanzato modello idrologico e di inondazione, entrambi sviluppati mediante l’apprendimento automatico. Questi modelli elaborano un’ampia varietà di dati idrologici e meteorologici, prevendo così la possibile occorrenza di inondazioni in specifiche aree. L’impiego dell’IA nel trattamento dei dati consente a Flood Hub di adattarsi e affinare continuamente le sue capacità di previsione.

Prevenzione e Mitigazione delle Inondazioni

L’uso di modelli idrologici e di inondazione guidati dall’IA è essenziale per affrontare il crescente problema delle inondazioni. La comprensione dettagliata dei fattori che causano tali eventi, unita all’analisi dei dati in tempo reale, consente di intraprendere tempestive azioni preventive come avvisi di evacuazione anticipati, protezione delle infrastrutture, e gestione efficiente delle risorse.

Copertura in Italia e Futuri Sviluppi

Flood Hub offre una copertura su misura per l’Italia, concentrando la sua attenzione su specifici tratti di principali corsi d’acqua, come il Po, la Dora Baltea, l’Adda, il Piave e la foce del Sele. Tuttavia, attualmente il sistema fornisce previsioni solo per le inondazioni fluviali, non per quelle costiere.

E’ importante sottolineare che Flood Hub continua ad evolversi, estendendo e aggiornando la sua copertura per includere ulteriori fiumi e punti di previsione. L’obiettivo è assicurare una maggiore sicurezza e protezione dalle inondazioni in diverse regioni dell’Italia.