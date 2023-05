Sono arrivate le precipitazioni molto intense che hanno interessato, nella giornata del 22 Maggio, la Penisola Iberica, ed in modo particolare la parte sud orientale, esposta all’influenza di un minimo depressionario in quota.

Si tratta di una situazione che ha sorpreso i meteorologi spagnoli, visto che la zona era stata esposta a record di caldo nello scorso mese di Aprile, interessato dall’espansione verso nord di un possente cuneo anticiclonico di origine africana.

Ma l’estrema variabilità climatica di questo periodo ha fatto sì che si passasse dai record di caldo a quelli di freddo e piovosità in queste zone che, alla fine di Maggio, vedono già l’ingresso di stabilità anticiclonica ad oltranza, se la stagione prosegue nella normalità.

In ogni caso, all’aeroporto di Almeria sono caduti ben 53 mm di pioggia nella giornata del 22 Maggio, un valore che è di gran lunga superiore alla media mensile che è di appena +13,5 mm.

La temperatura massima di +17,5°C è stata inferiore alla norma mensile di ben 6,5°C.

La località più piovosa della Spagna è stata Cartagena, dove sono caduti 91,9 mm di pioggia, seguita da Lorca con 77,2 mm.

Sulla Sierra Nevada spagnola si è verificata la massima nevicata di tutto l’anno (visto che l’Inverno era passato con pochissime precipitazioni nevose).

Ma il freddo sta interessando in modo veramente insolito anche il Marocco, dove ad inizio Maggio si erano già registrate temperature superiori ai +40°C.

Invece nella giornata del 22 Maggio i valori massimi sono rimasti tra i +21° ed i +25°C, valori di gran lunga inferiori alla norma mensile.

A Marrakech la temperatura massima di +21,2°C è risultata essere di ben 7°C inferiore alla norma mensile, in stridente contrasto con i +38,1°C misurati lo scorso 10 Maggio, valore che è stato al contrario di +10°C superiore a tale norma.

Casablanca ha visto cadere in quattro giorni 20 mm di pioggia, valore superiore alla media mensile di 16 mm (ma non è raro che in Maggio non cada neanche una goccia).

La località di Midelt, che si trova a 1508 metri di quota, ha misurato una temperatura minima di +3,0°C ed una massima di +14,6°C, valori che sono di -6,7°C inferiori alla media mensile.

Il giorno più freddo è stato lo scorso 18 Maggio, quando la temperatura massima di +9,5°C è stata di ben 13°C inferiore alla norma.