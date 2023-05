Un’ondata di caldo di straordinaria portata ha investito tutto il sud-est asiatico. Alcune nazioni come Thailandia, Laos e Vietnam hanno stabilito il proprio record storico di caldo.

Questo è un singolare contrasto con la situazione della vicina penisola indiana che, al contrario, è stata investita da una pesantissima ondata di freddo fuori stagione.

Nella giornata del 6 maggio, le temperature sono salite fino a valori fuori scala. La località di Hoa Binh, ha raggiunto un valore massimo di +44,1°C che rappresenta il nuovo record storico di caldo per l’intero Vietnam.

Anche altre località, come Dong Hoi, hanno superato i 40 gradi di temperatura, registrando 41,8°C, nuovo record storico di caldo per tale località, che non aveva mai superato in passato i 41°C di massima.

Record assoluti di caldo si sono toccati anche in Laos.

La località di Luang Prabang ha raggiunto una temperatura di +43,5 gradi centigradi, il nuovo record storico di caldo per l’intera nazione.

La città si trova nella parte settentrionale del Laos a 305 metri di quota, e non erano mai stati superati i 42 gradi di temperatura, raggiunti il 20 maggio del 2019, soglia che è stata già superata lo scorso 3 maggio.

Queste temperature sono di circa 10 gradi superiori alla norma stagionale.

Ma un grande caldo ha colpito anche la Thailandia.

La località di Udon Thani ha registrato una temperatura massima di +43,7°C, nuovo record di caldo per la stazione, appena dietro ai +43,9 gradi misurati il 28 aprile del 1960.

È stato registrato anche un nuovo record mensile di caldo nella capitale Bangkok, con + 40,5 gradi, e inoltre un record storico di minima temperatura più elevata di +32°C gradi a Sakhon Nakhon.

Siamo nella stagione premonsonica, quella più calda dell’anno, ma questi record di caldo rappresentano davvero un’eccezione, superando precedenti storici di lunga data.

Se ci sia o meno lo zampino dell’incipiente Nino, in questa situazione particolare, lo scopriremo nei prossimi mesi.