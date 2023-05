Il mese di Aprile 2023 è stato molto freddo in Germania, stando ai dati del Servizio Meteorologico tedesco (DWD), sono sei anni che non si raggiunge in alcuna località una temperatura massima pari o superiore ai trenta gradi, in questo mese.

Evento che si è verificato dieci volte dal 1945 ad oggi.

A Berlino, aeroporto di Tempelhof, la temperatura minima è stata più bassa di -0,1°C rispetto alla norma mentre la media delle massime di Aprile è stata inferiore alla norma di -1,1°C, e le precipitazioni hanno un’anomalia del +38% (medie 1981-2010).

Per Berlino si tratta del terzo mese di Aprile consecutivo con temperature al di sotto della norma.

Il più freddo di tutti fu quello famoso del 1929, con una anomalia termica di -4,1°C, mentre il più caldo quello del 2018, con anomalia di ben +6,1°C rispetto alla norma.

Anche Monaco di Baviera ha presentato anomalie termiche significative, -0,6°C per le minime e -2,3°C per le massime diurne, e +36% di precipitazione.

Anche per Monaco si tratta del terzo mese di Aprile consecutivo con temperature al di sotto della norma.

Ma non si è trattato solo della Germania, anche l’Austria ha avuto un mese di Aprile decisamente eccezionale, almeno per il “nuovo clima” degli anni Duemila.

Il bilancio è di un mese quasi invernale: in pianura, le temperature sono state inferiori di -1,7°C rispetto al norma del trentennio 1991-2020, in montagna invece sono state inferiori di ben -2,2°C.

La temperatura massima misurata in tutta l’Austria è stata i +24,6°C di Innsbruck del 22 Aprile scorso, e si tratta della prima volta da 15 anni che non viene misurato un valore di +25°C in questo mese.

A livello medio austriaco, le precipitazioni hanno superato la norma del 76%, e questo risulta essere così uno dei dieci mesi di Aprile più piovosi dall’inizio delle registrazioni nel 1858.

Infine, il numero di ore di Sole è stato inferiore alla norma del 37%, risultando il mese di Aprile più nuvoloso dal 1989, ed uno dei dieci meno soleggiati dal 1925.