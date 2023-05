L’Inverno si sta facendo sentire tra Australia e Nuova Zelanda. Una poderosa ondata di aria di diretta origine antartica ha infatti investito tutto il Continente Australiano, da sud verso nord, apportando forti anomalie negative su tutto il territorio.

La località australiana di Oakey si trova nello Stato del Queensland, nel centro del Continente, vicino alla costa occidentale.

La mattina del 9 Maggio la temperatura è calata fino ad una punta minima di -5,7°C, nuovo record storico di freddo per la località, ma anche per l’intero Stato del Queensland in questo mese.

In questa località, la temperatura minima media per questo mese è di +7,8°C.

Anche la località di Applethorte, sempre nel Queensland meridionale, ha misurato un minimo di -4,1°C, contro una media delle minime di questo periodo di +7,1°C.

Perfino la famosa “Costa del sole”, a nord di Brisbane, ha misurato una temperatura minima invernale di +3,3°C.

Il freddo ha colpito anche la Nuova Zelanda, dove i comprensori sciistici sono stati ricoperti da abbondanti nevicate.

La neve è caduta fino ad una quota di circa 400 metri lo scorso 10 Maggio.

Le stazioni sciistiche della zona attorno a Queenstown hanno visto cadere tra i 20 ed i 50 cm di neve fresca, quantitativi che sono di circa un mese in anticipo rispetto alla norma, e che forse permetteranno presto di aprire la stagione dello sci.

La nevicata improvvisa è scesa addirittura al livello del mare sull’Autostrada da Dunedin a Waitati, causando il blocco della circolazione stradale.

Nel frattempo in Nord America la situazione si sta facendo sempre più particolare, con il grande caldo che avvolge gran parte del Canada, mentre l’aria fredda si fa sentire sia ad est che ad ovest degli Stati Uniti.

Il Colorado ha avuto una improvvisa nevicata nel mese di Maggio: 35 cm di neve fresca sono caduti sul comprensorio di Arapahoe Basin.

Negli Utah , invece, il Sundance Resort ha riaperto per la prima volta nella sua storia nel mese di Maggio, ben 5 settimane dopo la sua chiusura stagionale.

Il resorti sciistico ha infatti registrato 13,2 metri di neve fresca quest’Inverno, superando il precedente record storico di 9,9 metri registrato durante l’Inverno 1992-93.

Alcuni resort dell’Utah sono ancora aperti, e quello di Alta ha registrato ben 23 metri di neve caduta nella stagione invernale.