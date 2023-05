Oltre alla recente ondata di caldo nel Sud Est Asiatico, vi sono altre tre zone del mondo che stanno sperimentando un caldo eccezionale.

La prima ondata di caldo da evidenziare è quella che sta colpendo il Canada centro occidentale, e che già abbiamo messo in evidenza nei giorni passati.

Oltre alle alte temperature ed agli incendi che stanno interessando lo Stato canadese dell’Alberta, annotiamo anche le straordinarie temperature che si stanno verificando nel Nunavut, che è il territorio più vasto e settentrionale del Canada, che si estende lungo i confini artici e la Baia di Baffin.

Nella località di Ennadai Lake, che si trova nella zona più meridionale dello Stato, la temperatura è risalita fino ad un massimo di +19,8°C, contro una media delle massime di Maggio di appena +1,1°C.

Per ritrovare un valore così alto bisogna andare al 26 Maggio del 2003, quando la temperatura salì fino ad una punta di +26,2°C, ma probabilmente i +19,8°C rappresentano il valore termico più alto mai registrato nelle prime due decadi del mese in tutto il Nunavut.

Da record anche i +16,6°C misurati a Bathurst Inlet lo scorso 7 Maggio, località che si trova molto a nord vicino al Mar Glaciale Artico.

Del resto i geopotenziali a 500 hPa sono previsti risalire fino a valori da record nei prossimi giorni, e si dovrebbero raggiungere +30-35°C di temperatura nella zona di Vancouver e nell’interno e probabilmente anche valori più alti.

La seconda ondata di caldo straordinario sta interessando il Cile, dove la stagione si dovrebbe avviare verso l’Inverno, ma il Nino incipiente ha riscaldato le coste cilene e peruviane registrando anomalie fino a +5-6°C oltre la norma nella temperature delle acque oceaniche superficiali.

Ne risentono perciò anche le temperature della terraferma, risalendo fino a raggiungere una punta massima di +37,3°C a Tranque Lautaro, 1145 metri di altezza in zona desertica, che rappresenta la seconda temperatura più alta mai registrata in Maggio in tutto il Cile, dopo i +37,8°C di San Felipe raggiunti nel 2020.

Altre temperature eccezionali i +36,0°C di Chinguinto ed i +35,8°C raggiunti a Monte Patria.

Infine il terzo “Polo del caldo”, per chiamarlo eufemisticamente così, si trova tra Marocco e Spagna settentrionale.

Nella giornata del 9 Maggio le temperature massime sono risalite fino ad un massimo di +42,9°C a Taroudant, città della parte meridionale del Marocco, mentre in Spagna è salita di nuovo a +35,9°C a Siviglia (San Pablo), ed a +36,5°C a Moron de la Frontera.

A testimonianza che quest’anno l’Anticiclone Africano è molto forte sul suo lato occidentale, grazie anche ad anomalie delle temperature oceaniche che risultano essere molto al di sopra della norma lungo la costa occidentale africana.