Torna il caldo sull’Europa Centrale, dove le temperature stanno salendo rapidamente fino a valori al di sopra della norma stagionale.

E’ quanto avvenuto in Austria, dove, dopo due decadi terribili di freddo e pioggia, la temperatura a Vienna aeroporto è risalita fino ad un valore estivo, +25,9°C nella giornata del 22 Maggio (+5,9°C oltre la norma).

Tale valore viene considerato “estivo” sulla città, come ogni valore di temperatura che oltrepassi la soglia dei +25°C.

Questo fatto è avvenuto circa 3 settimane in ritardo rispetto alla norma, in un mese complessivamente freddo, tanto che la temperatura media di Vienna in questo mese di Maggio è di circa 2°C inferiore rispetto alla media trentennale.

Il valore di +25°C più precoce nella città si è avuto il 31 Marzo 1989, quello più tardivo il 6 Luglio 1926.

In realtà l’osservatorio cittadino di Vienna avrebbe misurato una massima di +29,2°C, valore tuttavia da confermare, che sarebbe ben 9°C oltre la norma.

Vienna città ha un record di +34,2°C misurato il 30 Maggio 2005.

Sono confermati invece i +28,8°C di Innsbruck Flughafen, anche in questo caso temperatura superiore alla norma di +8,5°C.

In Croazia la temperatura massima ha raggiunto un valore di +29,7°C a Rab, antica città fortificata che si trova sull’Isola di Arbe, in alto Adriatico, valore che eccede di +6°C la norma.

Anche nella Repubblica Ceca non mancano valori molto elevati, raggiunti sempre nella giornata del 22 Maggio .

La località di Plzen Mikulka ha misurato una massima di +28,6°C, ed in Slovacchia, con Bratislava che ha misurato +26,6°C.

L’Europa Centrale sta vivendo una ondata di caldo di notevole entità, ma non sembra destinata a durare.

L’evoluzione del tempo nei prossimi giorni, prevista dai modelli matematici, vede l’Anticiclone delle Azzorre che, a causa della sua posizione settentrionale, spingerà un nucleo di aria fredda da nord in direzione della Germania e dell’Austria, fatto che dovrebbe provocare una nuova sensibile diminuzione delle temperature su quest’area nonché nuovi intensi episodi di maltempo.