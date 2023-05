Il maltempo ha causato numerosi danni in tutta la provincia di Lecce, Puglia, con squadre dei vigili del fuoco al lavoro fin dalle prime ore del mattino per far fronte alle emergenze.

Maltempo: danni e interventi dei vigili del fuoco

Sono state segnalate diverse situazioni di pericolo in tutto il territorio salentino a causa delle intense precipitazioni e delle forti raffiche di vento. Le squadre dei vigili del fuoco di Lecce, Tricase, Gallipoli e Maglie sono state impegnate in diversi interventi, tra cui la rimozione di alberi caduti e la messa in sicurezza delle aree colpite.

Diso: luminarie danneggiate e venti forti

A Diso, le luminarie installate in occasione della festa dei santi patroni Filippo e Giacomo sono state danneggiate dal vento, che ha raggiunto raffiche fino a 70 chilometri orari nelle zone costiere e prossime al litorale.

Interventi stradali: alberi e cavi elettrici

I vigili del fuoco hanno lavorato sulla strada che collega Nardò ad Avetrana e sulla litoranea tra Otranto e Santa Cesarea Terme per rimuovere alberi caduti. A Miggiano, è stato necessario liberare il binario delle Ferrovie Sud Est ostruito da un albero e la strada provinciale tra Minervino e Specchia Gallone a causa di un cavo elettrico caduto che bloccava il passaggio dei veicoli.

Danni a Lecce: pini caduti e aree pubbliche interessate

Nel capoluogo, sono caduti due grossi pini: uno in viale Grassi, che ha danneggiato un’area espositiva di un’attività commerciale, e un altro nel quartiere di Santa Rosa, vicino al mercato, in piazzetta De Grisantis. Fortunatamente, nessuna persona si trovava nelle immediate vicinanze al momento della caduta degli alberi.

Riflessioni sul patrimonio arboreo e il cambiamento climatico

Gli episodi odierni si aggiungono a una serie di eventi simili verificatisi negli ultimi mesi, evidenziando la necessità di intervenire per la messa in sicurezza del patrimonio arboreo e di ripensare il rapporto tra città e verde pubblico nel contesto del cambiamento climatico. I fenomeni meteo estremi, come nubifragi e trombe d’aria, si verificano con maggiore intensità rispetto al passato, mettendo a dura prova la longevità e la resistenza di alcune specie di alberi.