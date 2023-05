Le temperature sono schizzate di nuovo verso l’alto sulla Cina meridionale e sul Giappone. Il Sud Est asiatico e l’Estremo Oriente hanno vissuto infatti delle insolite ondate di caldo persistente già dallo scorso mese di Aprile, e la linea di tendenza sta perdurando anche durante Maggio.

Il 28 Maggio sono state ben 30 le stazioni della Cina meridionale ad aver superato il proprio record storico di caldo mensile.

Numerosi i valori al di sopra dei +37-38°C: tra le più calde, la città di Yuanjiang, con +40,1°C, e quella di Qiaojia, che ha raggiunto i +42,5°C.

Record storico di caldo invece per la città di Zhaotong, nel Yunnan, città posta a ben 1931 metri di quota, che, malgrado questo, ha registrato una temperatura massima di +33,7°C.

Il caldo ha colpito pesantemente anche il Giappone. Nell’Isola di Hokkaido la località di Nemuro si affaccia sul mare nella punta estrema orientale dell’Isola.

La località presenta una lunghissima serie di dati termometrici che risalgono al 1880.

Ma in questo mese non si era mai verificata una temperatura minima così alta, raggiungendo un valore di +12,6°C la mattina del 27 Maggio scorso (precedente record di +11,0°C).

Per quello che riguarda le massime diurne, i record di caldo si sono registrati invece nella parte meridionale dell’Arcipelago giapponese, nella prefettura di Kumamoto.

Qui si sono registrate massime di +33,0°C a Minamata, e +32,9°C a Yatsushiro, entrambi nuovi record di caldo per questo mese.

Fa caldo anche nel Caucaso: l’ondata di caldo che aveva colpito la Russia europea si è infatti spostata verso sud est.

Una temperatura massima di +34,4°C si è infatti misurata sulla città di Komsomol, e +33,3°C ad Astrakhan, valore che rappresenta il record di caldo giornaliero per tale località.

Torna l’insolita attività temporalesca che sta investendo la Penisola Arabica, anche qui i temporali e le relative alluvioni stanno insistendo da diverse settimane.

Un forte temporale con grandine ha provocato un vero e proprio “fiume di grandine” lungo le strade della Mecca.

Caldo che ha colpito anche la Francia: numerose sono state le località che hanno oltrepassato i trenta gradi di temperatura nella giornata del 27 Maggio.

+31,9°C sono stati misurati a Carpentras, nuovo record di caldo giornaliero per la località, e +31,3°C a Bergerac.

Da notare che, sempre a causa della posizione anomala anticiclonica sulle Isole Britanniche, anche il mese di Maggio si concluderà in Francia con uno scarto dalla norma medio di tutta la Nazione di +1,0°C.

Si tratta del 16° mese consecutivo con temperatura oltre la norma, in Francia, fatto che non è mai accaduto da quando vengono presi i dati meteorologici in tutta la Nazione.