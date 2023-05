Il Ciclone Mocha sta per colpire duramente Bangladesh e Myanmar, con i paesi costieri che si preparano per l’imminente tempesta. Gli enti governativi di entrambe le nazioni hanno esortato migliaia di persone a cercare rifugio in luoghi sicuri, in previsione della tempesta imminente.

L’arrivo del Ciclone Mocha

Il Ciclone raggiunge le coste del Myanmar

Domenica mattina, la fascia periferica del Ciclone Mocha ha raggiunto la costa dello stato Rakhine del Myanmar. Si prevede che il centro della tempesta tocchi terra nel pomeriggio vicino al distretto di Sittwe, attualmente sotto il più alto livello di allerta meteo, secondo quanto riferito dal Dipartimento Meteorologico del Myanmar.

Evacuazione dei residenti

Oltre 4.000 residenti dei 300.000 di Sittwe sono stati evacuati verso altre città a partire da venerdì. Più di 20.000 persone hanno cercato riparo in strutture robuste come monasteri, pagode e scuole situate nelle alture della città, ha riferito Tin Nyein Oo, una delle persone che sta aiutando nei rifugi a Sittwe.

Abitazioni e rischio di inondazioni

Molti residenti locali vivono in aree che si trovano a più di 3 metri sopra il livello del mare, luoghi che, secondo le convinzioni locali, il mare agitato dalla tempesta non dovrebbe riuscire a raggiungere.

Condizioni climatiche attuali

Domenica mattina, forti venti che soffiavano a una velocità di 40-48 chilometri orari (equivalenti a 25-30 miglia orarie) hanno investito la città, come riferito da Tin Nyein Oo.