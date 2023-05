Iniziamo discutendo dell’Alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna causando vasti danni e numerose vittime. Nella regione, in seguito a piogge torrenziali, sono state registrate 14 vittime accertate. Molti settori rimangono sommersi dall’acqua, mentre le frane, conseguenza delle intense precipitazioni, stanno mettendo a dura prova l’Appennino.

Le zone più colpite e l’allerta rossa

Le piogge delle ultime 24 ore potrebbero far nuovamente aumentare il livello dei fiumi, mantenendo in vigore l’allerta rossa. L’area del Ravennate è tra le più duramente colpite, con l’evacuazione di intere frazioni. A Belricetto di Lugo, un elicottero è precipitato durante un intervento per guasti alla linea elettrica, causando 4 feriti.

Meteo in altre regioni e incidenti correlati

Il maltempo ha colpito anche altre regioni d’Italia, tra cui la Calabria. A Reggio Calabria, un uomo è tragicamente deceduto, travolto da un albero abbattuto dal vento. Piogge torrenziali interessano il Piemonte occidentale, la Sardegna orientale, come anche alcune aree di Sicilia e Calabria, vulnerabili quando soffia il vento di scirocco associato ad un ciclone mediterraneo.

Reazioni e dichiarazioni di solidarietà

La premier Giorgia Meloni è in partenza da Hiroshima per raggiungere l’Emilia-Romagna e monitorare la situazione dell’Alluvione. Christine Lagarde, presidente della BCE, ha espresso solidarietà e condoglianze ai colpiti dalle alluvioni.

Ricostruzione e raccolta fondi

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza della ricostruzione e della messa in sicurezza del territorio. Inoltre, la Regione Emilia-Romagna ha avviato una raccolta fondi per sostenere la popolazione colpita.

Stima dei danni e prossimi passi

La stima iniziale dei danni alle infrastrutture dell’Emilia-Romagna, incluse strade e ferrovie, è di oltre 620 milioni di euro. A breve si terrà un vertice a Bologna per discutere ulteriormente della situazione.

L’Alluvione in Emilia-Romagna ha causato vasti danni e ha avuto un impatto significativo sulla popolazione con decine di migliaia di sfollati, oltre centomila immobili immersi nel fango. È fondamentale mantenere l’attenzione e lavorare con determinazione per la ricostruzione.