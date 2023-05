Un’area di bassa pressione che interessa l’Italia promette di mantenere il clima instabile, con le regioni del nord-est e i settori tirrenici meridionali che si preparano per piogge frequenti e un aumento della ventilazione che interesserà gran parte della penisola.

Meteo Avverso: L’Allerta della Protezione Civile Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate, ha rilasciato un avviso riguardante le condizioni meteorologiche avverse. Questo avviso estende quello precedente, pubblicato il giorno prima. Questi eventi climatici, che interessano varie aree del Paese, potrebbero portare a problematiche idrogeologiche e idrauliche. Per dettagli aggiuntivi, è possibile consultare il bollettino nazionale di criticità e allerta sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Previsioni Meteorologiche A partire dalle prime ore di domani, martedì 16 maggio, si prevedono venti forti e burrasca provenienti dai quadranti settentrionali sulla Liguria, orientali su Toscana, Emilia-Romagna, Marche e occidentali sulla Campania. Le coste esposte potrebbero sperimentare mareggiate. Si prevedono anche precipitazioni sparse e diffuse, con possibili rovesci o temporali, in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Toscana orientale, Umbria, Campania, Basilicata e Calabria.

Fenomeni Intensi e Allerte I fenomeni atmosferici saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica frequente e possibili grandinate. In base a tali fenomeni, per domani è stata valutata allerta rossa per gran parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione per alcune zone di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia. È stata inoltre prevista allerta gialla in Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Puglia, e su tutto il territorio di Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria e nelle restanti zone di Emilia-Romagna, Marche, Campania e Sicilia.

Monitoraggio e Comportamento da Tenere Il quadro meteorologico viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione dei fenomeni sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Qui sono presenti anche le linee guida su come comportarsi in caso di maltempo. Le informazioni specifiche sui livelli di allerta regionali, sulle possibili criticità e sulle azioni preventive adottate sono gestite dai vari organi territoriali di protezione civile, con i quali il Dipartimento rimane in stretto contatto per monitorare la situazione.