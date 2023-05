Dubai, la metropoli più famosa degli Emirati Arabi Uniti, rappresenta un importante polo turistico e uno dei più grandi snodi aeroportuali a livello globale. Una città che affascina con i suoi grattacieli maestosi che sembrano sfiorare il cielo e i suoi lussureggianti giardini. Ma, oltre alle immagini incantevoli che siamo abituati a vedere, quale realtà climatica si cela dietro questa città del deserto?

Un’estate da incubo dantesco

Dubai è famosa per il suo clima desertico subtropicale, che prevede estati caldissime ed inverni temperati. In particolare, durante i mesi estivi, che vanno da aprile a settembre, il caldo può raggiungere livelli estremi. Durante il giorno, d’estate, le temperature oscillano tra i 40 e i 45°C, ma possono arrivare a toccare picchi di oltre 50°C. Di notte, il termometro non scende quasi mai sotto i 30°C.

Il peso dell’umidità

Non solo calore, però: un fattore che caratterizza l’estate a Dubai è l’alto tasso di umidità. Questo contribuisce a intensificare la sensazione di caldo, portandola a valori percepiti che superano i 70°C. Parlando di un caldo così opprimente e afoso, l’aggettivo “atroce” non sembra neanche sufficiente.

Lavorare in condizioni estreme

Un aspetto spesso nascosto di Dubai riguarda i lavoratori immigrati, provenienti per lo più dal sud-est asiatico, che lavorano con tale clima e vivono in dormitori quasi sempre senza climatizzazione.

Dubai: l’oasi invernale

Se l’estate è una stagione da evitare per chi non sopporta il caldo estremo, l’inverno è il momento ideale per visitare Dubai. Le temperature si abbassano, mentre il mare rimane piacevolmente caldo.

Gestire il calore: una questione di sopravvivenza

Nonostante l’estate torrida, Dubai ha saputo adattarsi. Gli edifici sono climatizzati e molte attività ricreative si svolgono al chiuso per sfuggire al calore esterno.

Dubai e la manipolazione del meteo

A Dubai, dove tutto sembra artificiale, non poteva mancare l’intervento sull’andamento del clima. Per combattere il caldo, infatti, si ricorre a tecniche innovative che prevedono l’utilizzo di aerei e droni per “creare” pioggia.

Esperimenti per potenziare le precipitazioni

Da qualche anno le autorità locali stanno sperimentando tecniche per aumentare le precipitazioni e combattere il caldo estivo. Nel luglio 2021, ad esempio, un violento temporale ha allagato un’autostrada trafficata e mezza città, a seguito di una di queste operazioni.

La tecnologia al servizio del clima

Gli esperimenti per la manipolazione del meteo prevedono l’uso di aerei e droni per “seminare” le nuvole con sostanze chimiche come l’ioduro d’argento che stimola le precipitazioni. Il progetto, lanciato nel 2017, ha ricevuto investimenti milionari e sta sperimentando diverse tecniche per la produzione di pioggia.

Droni e cariche elettriche: il futuro della pioggia?

Una delle tecniche più promettenti prevede l’uso di droni che lanciano cariche elettriche nelle nuvole per stimolare le precipitazioni. Questo metodo, sviluppato da ricercatori dell’Università di Reading, in Inghilterra, potrebbe essere la chiave per aumentare la pioggia fino al 35%, secondo alcuni studi.

Dubai: un viaggio tra le meraviglie del deserto

Nonostante le sfide climatiche, Dubai rimane una destinazione affascinante, specie nei mesi invernali. La città offre un mix unico di modernità e tradizione, di natura e artificio, che la rende una meta imperdibile per ogni viaggiatore. Ricorda solo di fare attenzione al clima e alla stagione in cui scegli di partire!