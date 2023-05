La pioggia ed il freddo fuori stagione stanno continuando ad abbattersi sulla Penisola Iberica, insistendo in modo particolare sulla zona sud orientale, che solitamente è anche la più siccitosa, e vede in Estate cadere pochissima pioggia, stante la sua vicinanza al Nord Africa.

Nelle giornate tra il 22 ed il 24 Maggio sono caduti infatti 110,4 mm nella località di Xativa, città posta nella zona sud est della Spagna nella Comunità Valenciana, di cui 93,6 mm nella sola giornata del 23 Maggio.

Al momento sono caduti 125 mm di pioggia in tutto il mese, quantitativo che è almeno tre volte la media mensile, mentre la temperatura massima del giorno 23 Maggio è stata di appena +17,1°C, in stridente contrasto con i +35,3°C raggiunti lo scorso 10 Maggio.

Tutta la prima decade del mese era stata caratterizzata da temperature ben superiori ai trenta gradi sulla zona meridionale della Spagna.

Ma adesso la situazione si è capovolta, le temperature sono molto al di sotto della media stagionale, le precipitazioni abbondantissime.

Altri valori significativi: 93,9 mm a Cartagena, 89,2 mm a Lorca, 89,2 mm ad Aguilas.

Nella zona di Almeria sono state segnalate anche alluvioni.

La Sierra Nevada ha avuto accumuli significativi di neve dopo una carenza durata quasi tutta la stagione invernale.

La situazione meteorologica in Spagna sembra assumere caratteristiche di eccezionalità, così come su Marocco ed Algeria.

Non tanto per l’anomalia termo-pluviometrica che si sta rilevando in questi giorni, quanto per l’eccezionale persistenza della situazione: stando alle mappe del modello europeo ecmwf, le caratteristiche di stazionarietà di una depressione in quota tra Spagna meridionale e Nord Africa dovrebbe permanere per tutta la prima decade del mese di Giugno.

Contestualmente, avremo su queste zone anche delle anomalie termiche e pluviometriche molto al di fuori della norma, con valori fuori scala, una vera grossa anomalia nei confronti della media degli ultimi anni caratterizzata da un Anticiclone Africano robustissimo ed in continua espansione verso il Mediterraneo.