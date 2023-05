Prosegue l’ondata di caldo estivo fuori stagione che sta attanagliando la Russia europea nella sua fascia centro settentrionale.

Come detto più volte, gli Anticicloni si stanno comportando in modo molto anomalo per la stagione: la Penisola Iberica è infatti compresa all’interno di una zona di Bassa Pressione che non dovrebbe stazionare su queste zone quasi all’inizio dell’Estate meteorologica.

E così abbiamo avuto, tra il 24 ed il 26 Maggio, precipitazioni dell’ordine dei 262,4 mm a Chert, a nord di Valencia, e 123,6 mm a Castellon della Plana, sempre poco a nord di Valencia e lungo la costa orientale spagnola.

Ma la stessa capitale Madrid ha già visto cadere in quattro giorni 51,0 mm di pioggia, valore ben superiore alla media mensile di Maggio di 35 mm.

In Portogallo, l’altra capitale, Lisbona, ha visto un forte acquazzone lo scorso 23 Maggio, che ha provocato vari allagamenti lungo le vie della città.

Del resto, alluvioni lampo, frane e molti disagi si stanno verificando in Spagna meridionale, specialmente in Andalusia e nella Murcia, e nella Comunità Valenciana.

La fascia anticiclonica si è spostata verso nord, andando ad interessare l’Europa nord occidentale, con un massimo barico sulle Isole Britanniche, ma estendendosi anche in direzione della Russia.

E’ qui che si stanno realizzando delle forti anomalie termiche positive, veramente elevate per il mese di Maggio.

La città russa di Ekaterinburg, nord del Mar Caspio, ha misurato una temperatura minima eccezionalmente elevata di +18,2°C il giorno 26 Maggio, ben +12,6°C superiore alla norma mensile e minima più alta in Maggio dal 1952.

Il giorno precedente la massima è stata pari a +30,0°C, ben +13,4°C oltre il normale, anche se qui resiste il record di +34,7°C che risale al 24 Maggio 2021.

Di tutt’altro genere invece il tempo che ha fatto nel Kirghigistan, Paese dell’Asia Centrale ad est del Mar Caspio e confinante con la Cina.

Il Paese è stato investito da un’ondata di freddo e di pioggia fuori stagione, nel dipartimento di Issik-Kul è nevicato sulle montagne fino a raggiungere il metro di neve fresca al Passo del Tosor, che collega le due valli di Issik- Kul e di Naryn a 3864 metri di quota.

Il Passo presenta un panorama di grande bellezza, ma presenta anche delle difficoltà a causa della sua pendenza e del sentiero accidentato.