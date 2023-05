Le previsioni meteo segnalano l’arrivo di una perturbazione intensa su diverse regioni italiane, con particolare riferimento all’Emilia Romagna. La Protezione Civile ha diffuso una serie di avvisi di allerta, evidenziando i rischi idraulici e idrogeologici collegati alla situazione meteorologica attesa.

Allerta Meteo: Il Bollettino della Protezione Civile

Pioggia e Temporali

Un’intensa perturbazione atmosferica sta attraversando l’Italia portando con sé piogge e temporali soprattutto nel Centro-Nord. Le precipitazioni, di diversa intensità, saranno sparse su gran parte del territorio nazionale, con fenomeni più abbondanti previsti nel settore pianeggiante del Veneto e nell’Emilia-Romagna nord-orientale.

Visibilità e Temperature

Nessuna criticità è prevista per quanto riguarda la visibilità. Le temperature massime, invece, subiranno una diminuzione sensibile su Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

Venti e Mari

Si prevedono venti forti di direzione nord-occidentale sulla Sardegna e localmente forti di direzione nord-orientale sui settori adriatici settentrionali. Il Mar di Sardegna sarà da molto mosso ad agitato, con tendenza a diventare molto mosso anche il Mar Ligure al largo, il Canale di Sardegna e i settori ovest di Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia.

Criticità e Allerte in Emilia Romagna

Rischio Idraulico

La Protezione Civile ha dichiarato un’allerta rossa, ovvero di elevata criticità per rischio idraulico, per la Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, la Collina bolognese, e la Bassa collina e pianura romagnola. Un’allerta arancione, di moderata criticità, è stata invece diramata per la Pianura modenese di Secchia e Panaro, la Costa romagnola, l’Alta collina romagnola e la Montagna romagnola. Infine, l’allerta gialla, di ordinaria criticità, riguarda la Costa ferrarese, la Pianura ferrarese di Po e Po di Volano, la Montagna emiliana centrale, la Pianura piacentino-parmense, la Bassa collina piacentino-parmense, la Collina emiliana centrale, la Pianura reggiana di Enza e Crostolo, la Montagna bolognese, e la Pianura reggiana di Po.

Rischio Idrogeologico

Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, l’allerta rossa è stata emessa per la Collina bolognese e l’Alta collina romagnola, mentre l’allerta arancione riguarda la Montagna emiliana centrale, la Collina emiliana centrale, la Montagna bolognese, la Bassa collina e pianura romagnola, e la Montagna romagnola. L’allerta gialla, infine, è stata diramata per la Costa romagnola.

Altre Regioni a Rischio

Rischio Idraulico e Idrogeologico

Diverse altre regioni italiane, tra cui Calabria, Marche, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria, sono state messe in allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. In particolare, le aree più a rischio includono le zone costiere, le pianure e le aree montane.

Rischio di Temporali

Allerta gialla anche per il rischio di temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Le aree maggiormente esposte sono le zone montane, le aree costiere e le pianure.

In sintesi, è necessario prestare la massima attenzione alle condizioni meteo nelle prossime ore e seguire gli aggiornamenti forniti dalla Protezione Civile e dai canali informativi ufficiali. Ricordiamo l’importanza di rispettare le indicazioni fornite dalle autorità locali e di adottare comportamenti prudenti in caso di maltempo.